"profil": Verfassungsexperte Funk kritisiert Aufhebung der Freisprüche im Tierschützerprozess

Bernd-Christian Funk: "Man will dem Staat helfen, das Gesicht zu wahren"

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" sagt der Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk, die Aufhebung der Freisprüche von fünf Tierschützern durch das Oberlandesgericht Wien erwecke den Eindruck, dass es "auch darum geht, dem Staat zu helfen, das Gesicht zu wahren". Für die Angeklagten heiße das "nichts Gutes". Der Mafiaparagraf ist zwar vom Tisch, Sorge macht Funk aber der Vorwurf der Nötigung durch gefährliche Drohung. Das Oberlandesgericht sei in seiner rechtlichen Beurteilung dermaßen eindeutig, dass ein nochmaliger Freispruch "kaum vorstellbar erscheint". Damit reduzieren sich die ohnehin geringen Ansprüche der Aktivisten auf Entschädigung weiter.

Das Verfahren gegen die Tierschützer sei von Anfang an von Pannen und Fehlleistungen durch Justiz und Polizei geprägt gewesen, so Funk. Der Paragraf 278a sei danach nicht ausreichend abgeschwächt worden, sagt der Verfassungsexperte: "In den entscheidenden Punkten sind die Regelungen nach wie vor aufrecht - trotz gewichtiger Kritik."

