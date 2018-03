Neues Volksblatt: "Kindgerecht?" von Markus EBERT

Ausgabe vom 15. Juni 2013

Linz (OTS) - Die Klubobfrau der SPÖ-OÖ hat ein neues Lieblingswort:

"Kindgerechte Ganztagsschule". Gertraud Jahn meint damit die verschränkte Form der Ganztagsschule, in der sich Unterricht, Lernzeit und Freizeit über den Tag verteilen (siehe Bericht Seite 4). Der Unterschied zur Schule mit Nachmittagsbetreuung ist, dass in der verschränkten Form bis Unterrichtsende am Nachmittag Anwesenheitspflicht herrscht. Das sorgte schon bei manchen Eltern für unangenehme Überraschungen, wenn sie ihr Kind für eine Freizeitaktivität schon früher aus der Schule nehmen wollten. Wenn knapp ein Drittel der Kinder, die in OÖ eine Ganztagsschule besuchen, auch von der Nachmittagsbetreuung Gebrauch machen ist wohl der Schluss zulässig, dass es für die Kinder auch ein Leben neben den schulischen Aktivitäten gibt. Dafür aber wäre in der "kindgerechten Ganztagsschule", wie sie Jahn anpreist, keine Zeit. Womit sich auch die Frage aufdrängt, was dann an der verschränkten Form wirklich so kindgerecht ist, oder ob das nicht eher eine Zwangstagsschule ist. Im Übrigen mutet es seltsam an, dass Schule zumindest aus dem Blickwinkel der SPÖ nicht grundsätzlich kindgerecht zu sein scheint. Dass es auch kindgerecht sein kann, wenn die Nachmittagsbetreuung -sofern es die Umstände erlauben - auch im Elternhaus stattfindet, passt nicht ins ideologische Bild. Schule als Elternersatz ist jedenfalls sicher nicht kindgerecht.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at