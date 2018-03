Studenten der brasilianischen Universität São Paulo gewinnen den globalen Airbus-Wettbewerb "Fly Your Ideas"

Paris (ots/PRNewswire) - Auf Luftpolstern basierendes Konzept für Gepäckabfertigung gewinnt Hauptpreis bei der UNESCO

Ein Team von Studenten der Universität São Paulo in Brasilien erhielt als Gewinner des Airbus-Wettbewerbs "Fly Your Ideas" 2013 den mit 30 000 Euro dotierten Hauptpreis. Das Team Levar wurde für sein Projekt ausgewählt, ein System aus Luftpolstern zur Gepäckverladung für die Frachträume von Flugzeugen zu verwenden. Dieses System soll die Belastungen für das Ladepersonal verringern. Die Idee geht auf Tische zurück, die beim Air Hockey verwendet werden. Der von der UNESCO unterstützte und alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb "Fly Your Ideas" ruft Studenten in aller Welt dazu auf, Ideen für eine umweltfreundlichere Luftfahrtindustrie der Zukunft zu entwickeln.

Die Mitglieder des Gewinnerteams sind Marcos Philipson, Leonardo Akamatsu, Adriano Furtado, Caio Reis und Henrique Corazza.

Der zweite Preis von 15.000 Euro ging an das Team CLiMA von der Royal Melbourne Institute of Technology in Australien. Das Team für sein Projekt ausgewählt, Flugzeuge zu entwickeln, die mit einer Mischung aus nachhaltig erzeugtem verflüssigtem Biomethan und verflüssigtem Erdgas (Bio-LNG) betankt werden.

Bei dieser dritten Ausgabe des Wettbewerbs reichten über 600 Teams aus der ganzen Welt einen Projektvorschlag ein, der sich auf eines der sechs Themen bezieht, die Airbus als zentrale Herausforderung der Luftfahrtindustrie des 21. Jahrhunderts ansieht. Über 60 sachkundige Vertreter von Airbus bewerteten die Vorschläge auf Qualität, Umweltvorteile und das vom Team demonstrierte Innovationsniveau.

Die letzte Runde des Wettbewerbs fand Anfang dieser Woche an der A380-Endmontagelinie in Toulouse statt, bei der die fünf Endrundenteams ihre bahnbrechenden Konzepte einer von Charles Champion, Airbus Executive Vice President Engineering, geleiteten hochkarätigen Jury präsentierten. Das Team Levar überzeugte die Jury mit einer brillanten Präsentation

Charles Champion sagte: "Das Team Levar hat mit seinem wirklich innovativen Vorschlag eines Luftpolstersystems ist, eine phantastische Lösung gefunden. Die Teammitglieder haben ein sehr umfassendes Konzept zur Verbesserung der Luftfahrtindustrie insgesamt entwickelt und ihre Ideen nicht auf Flugzeuge alleine

beschränkt. Sie haben ihren Sieg wohlverdient. Nach Aussagen der Studenten

könnten Passagiere ihr Gepäck 30 Prozent schneller entgegennehmen und so zum Beispiel ihren Urlaub früher beginnen. Ausserdem wäre das Ladepersonal geringeren Belastungen ausgesetzt. Eine solche Idee ist ein wichtiger Baustein dafür, dass sich die Luftfahrtindustrie weiterhin in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft entwickelt."

Irina Bokova, Director-General der UNESCO, sagte: "Die Vielfalt der von diesen jungen Menschen entwickelten Ideen ist eine riesige Inspirationsquelle. Ihr Talent erinnert uns auch daran, dass der Bedarf besteht, eine noch grössere Zahl an Ingenieuren auszubilden, Kompetenzen und Techniken zu entwickeln, um diese Ideen Realität werden zu lassen und die Wissenschaft in die Praxis umzusetzen. Dies ist die Ambition der UNESCO und eines der Ziele dieser Partnerschaft mit Airbus, um die Ideen der Zukunft für alle hervorzubringen - im nachhaltigen Transport und darüber hinaus."

Neben dem Preisgeld freuen sich die Studenten nun auf den Besuch von Experten der Airbus Innovation Cell auf ihrem Campus, die dort noch in diesem Jahr eine Woche lang Workshops und Seminare abhalten werden.

Das Gewinner-Team wird auf der Luftfahrtmesse in Paris - Le Bourget am Montag 17. Juni um 15 Uhr im EADS Pavillon anzutreffen sein.

