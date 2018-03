Stronach/Lugar: Nach Graf-Urteil muss Sonderpräsidiale zusammentreten

Ein verurteilter Dritter Präsident ist nicht tragbar

Wien (OTS) - "Wahrheit, Fairness und Transparenz - das sind die Abgeordneten im Hohen Haus den Menschen schuldig. Angesichts des Urteils des OGH kann der Dritte Präsident Graf das nicht mehr erfüllen. Deshalb verlange ich eine Sonderpräsidiale, um den Verbleib Grafs in dieser verantwortungsvollen Position zu klären", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in einer ersten Stellungnahme. "Es wäre aber ein Gebot der Stunde, wenn Graf von sich aus zurücktritt", erklärt Lugar.

