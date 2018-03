Bayat Foundation eröffnet neue pädiatrische Intensivstation für Kinder im Indira Gandhi-Krankenhaus in Kabul

Kabul, Afghanistan (ots/PRNewswire) - Die von dem Unternehmer und Menschenfreund Ehsanollah Bayat geleitete Bayat Foundation hat kürzlich eine neue pädiatrische Intensivstation im Indira Gandhi-Krankenhaus in Kabul eingerichtet. Die Einrichtung, die auf den Trümmern eines ungenutzten, zerstörten Teils des Gebäudes innerhalb von fünf Monaten wiederaufgebaut wurde, verfügt über fortschrittliche Technologien zur Patienten-Fernüberwachung, moderne Betten sowie diverse zusätzliche Lösungen für die Akutmedizin bei Kindern.

"Wir sind dankbar für die Gelegenheit, dem engagierten medizinischen Personal und den kleinen Kindern in Afghanistan durch den Bau dieser modernen pädiatrischen Intensivstation helfen zu können", so Bayat. "Durch unsere langjährige Arbeit mit jungen Leukämie-Patienten im Indira Gandhi-Krankenhaus sehen wir, was dank der neuen Intensivstation alles möglich geworden ist. Die Ärzte können dadurch viel mehr besonders gefährdete Kinder schneller versorgen. Die Stiftung freut sich auf die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern im ganzen Land, um sicherzustellen, dass die Kinder in Afghanistan ihr Leben so gut und sicher wie möglich beginnen können, und wir sind davon überzeugt, dass diese neue Einrichtung vielen besonders armen Kindern in Afghanistan eine verbesserte pädiatrische Gesundheitsversorgung bieten kann."

Die neue Intensivstation ist die zwölfte medizinische Einrichtung, die die Bayat Foundation seit Beginn eines Einsatzes 2005 gebaut hat. Ziel dieses Einsatzes ist es, ein Netzwerk von Geburts- und Kinderkliniken in unterversorgten und unterentwickelten Gebieten Afghanistans aufzubauen, deren Schwerpunkte das Wohlbefinden der Mütter, die Gesundheit der Kinder sowie sichere Geburten sind.

Dieses Netzwerk an Kliniken für afghanische Mütter und Kinder, das Einrichtungen in Masar-e Scharif (Provinz Balkh), Dai Kundi (Provinz Uruzgan), Maimana (Provinz Faryab), Behsud (Provinz Wardak); Tagaab ( Provinz Wardak); Hessa Dovom (Provinz Wardak); Tora Bora (Provinz Nangarhar), Sar-i Pul-Stadt (Provinz Sar-i Pul), Lashkar Gah (Provinz Helmand) und Gardez (Provinz Paktia) betreibt, hat seit Gründung der Stiftungsinitiative für Mütter und Kleinkinder bereits über 700.000 Patienten versorgt. Die Kliniken, in denen sich zwischen 10 und 150 Betten befinden, sind in modernem Design gebaut, verfügen über vollständige Elektrizitätsversorgung, Patientenzimmer, Operationssäle, Kreißsäle, Aufwachräume, eine Apotheke, Arztpraxen, einen Empfang, Lagerräume und Badezimmer. Weitere Informationen und Videomaterial der Intensivstationen sowie alle Gesundheitsinitiativen der Bayat Foundation und weitere Programme finden Sie auf:

Seit 2005 setzt sich die in den USA ansässige Bayat Foundation, eine gemeinnützige Organisation nach Paragraf 501(c)(3) des US-Einkommenssteuergesetzes, für das Wohlergehen der Menschen in Afghanistan ein. Die von Ehsan Bayat und Fatema Bayat gegründete und geleitete Stiftung war bereits in mehr als 200 verschiedene Projekte involviert, bei denen die Verbesserung der Lebensqualität von Jugendlichen, Frauen, Armen und älteren Menschen in Afghanistan im Mittelpunkt stand. Im Rahmen dieser Projekte wurden neue Einrichtungen und nachhaltige Infrastruktur in bedürftigen Regionen errichtet und gezielte Förderprogramme für die Bereiche Gesundheit, Bildung, Wirtschaft und Kultur umgesetzt. Neben diesen Wohltätigkeitsinitiativen gründete Ehsanollah Bayat im Jahr 2002 Afghan Wireless (AWCC). Bei diesem Joint Venture von Telephone Systems International, Inc. (TSI) und dem Ministerium für Kommunikation handelt es sich um den ersten GSM-Mobilfunk- und Internetdienstanbieter Afghanistans. Später baute er außerdem das Ariana Radio and Television Network (ATN) auf, zu dem auch Ariana Radio (FM 93.5) gehört. Für weitere Informationen wenden Sie sich per E-Mail an info @ bayatfoundation.org.

