Stronach/ Lugar: Mandatare sollen einzig ihrem Gewissen verpflichtet sein

Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes ist undemokratisch

Wien (OTS) - "Das Geschäftsordnungsgesetz ist verfehlt und nicht demokratisch. Mit diesem Gesetz werden die Abgeordneten auf Gedeih und Verderb dem Klubzwang ausgeliefert", warnt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar vor dem Beschluss eines Gesetzes, das Klubgründungen innerhalb einer Legislaturperiode verhindern soll.

"Dieser Ansatz ist absolut falsch, da er das freie Mandat verhindert, welches die Basis für die Tätigkeit eines jeden Abgeordneten bilden sollte. Jeder Abgeordnete sollte einzig und allein seinem Gewissen verantwortlich sein", betont Lugar und verweist auf seine Zeit als freier Mandatar, nachdem er aus dem BZÖ ausgetreten war.

"Jeder will im Grunde vernünftige Politik machen, das treibt uns alle an", sagt Lugar. "Wenn dann endlich jemand wie Frank Stronach kommt, der die Chance dazu bietet, muss man das natürlich nützen. Damit man die Politik, die man tagtäglich macht wieder mit gutem Gewissen vertreten kann", so Lugar.

Den Vertretern der Regierungsparteien gab Lugar noch folgenden Hinweis mit auf den Weg: "Sie glauben hoffentlich nicht, dass die Wähler Ihnen ihre Stimme gegeben hätten, wenn sie gewusst hätten, das Sie ihr Steuergeld für den ESM verpfänden würden? Also hören sie auf mit ihren Märchen vom Verrat am Wähler, denn diesen haben Sie begangen!"

