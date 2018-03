Nationalrat - Cap: Mehr Klarheit für Wählerinnen und Wähler durch Geschäftsordnungsnovelle

Möglichkeit der Klubgründung soll in Zukunft zeitlich eingeschränkt werden

Wien (OTS/SK) - Mit der Novelle der Geschäftsordnung des Nationalrates beschäftigte sich SPÖ-Klubobmann Josef Cap in seiner Rede im Rahmen einer Ersten Lesung im Nationalrat am Freitag, die den Startschuss für die weitere Behandlung darstellt. Durch die Novelle wolle man der Kritik entsprechen, dass es derzeit keine klaren Regelungen weder zeitlich noch strukturell für die Gründung von neuen Parlamentsklubs gebe. "Mit dieser Initiative wird mehr Klarheit im Interesse der Wählerinnen und Wähler geschaffen", betonte Cap. Die Klubgründung solle auf den Zeitraum von vier Wochen nach der Konstituierung des neugewählten Nationalrates beschränkt werden. "Damit ist der Versuch gestartet, dass es über diesen Zeitraum hinaus nicht mehr möglich ist, kreuz und quer durch Zellteilung neue Quellen zur Akquirierung von Steuergeldern zu erschließen", so Cap.****

Zu überdenken sei auch die derzeitige Möglichkeit der Klubgründung von Abgeordneten, die überhaupt nicht als Liste bei Wahlen kandidiert haben. "Die Frage ist, ob die Neukonstitution von Klubs dem Wählerwillen entspricht", betonte Cap mit Blick auf das Team Stronach, wo alle Abgeordneten bei der letzten Wahl für eine andere Partei angetreten waren. "Diese Vorgangsweise bietet uns die Möglichkeit in Wahrheit den Wählerinteressen wirklich zu entsprechen. Das ist auch die Wahrung des freien Mandates, das verfassungsrechtlich verankert ist. Aber der Souverän hat das allerletzte Wort und dem wollen wir entsprechen", so Cap abschließend. (Schluss) sn

