Nationalrat - Csörgits: Gerechtigkeit für Arbeiterinnen und Arbeiter bei "Dienstfreistellung im Katastrophenfall" hergestellt

Wien (OTS/SK) - Wien (SK) "Mit einem Initiativantrag, den wir gemeinsam mit der ÖVP im Parlament heute eingebracht haben, sorgen wir für ein Stück mehr Gerechtigkeit und beseitigen die Ungleichbehandlung von Arbeiterinnen und Arbeitern gegenüber Angestellten bei der 'Dienstfreistellung im Katastrophenfall'", zeigte sich SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst erfreut. Denn bisher war es so, dass Arbeiterinnen und Arbeiter, denen beim Hochwasser das Wasser bis zum Hals gestanden ist, nicht frei bekommen haben, Angestellte aber schon. "Diese durch nichts gerechtfertigte Ungleichbehandlung wird jetzt beseitigt", betonte die SPÖ-Sozialsprecherin. ****

Damit werden künftig alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Gesetz gleich behandelt und haben einen Dienstfreistellungsanspuch im Katastrophenfall. "Die freiwilligen Helferinnen und Helfer werden damit freigestellt, wenn wie selbst betroffen sind oder wenn sie selbstlos anderen in Not geratenen Menschen helfen, wie wir das gerade erlebt haben. Wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt, dass wir das umsetzen", so Csörgits. (Schluss) sl/sn

