Nationalrat - Cap: Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gegen Privatisierungspläne verteidigen

Objektive Berichterstattung auf hohem Niveau braucht ausreichende finanzielle Grundlage

Wien (OTS/SK) - Wien (SK) "Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gilt es als Idee zu verteidigen. Er ist und bleibt eine Non-Profit-Einrichtung, die für die Kulturschaffenden, für die kulturelle Identität und die objektive Berichterstattung wichtig ist", erklärte SPÖ-Klubobmann Josef Cap am Freitag im Nationalrat zum Fristsetzungsantrag des BZÖ zur Entstaatlichung des ORF. ****

Es sei eine Beleidigung der Journalistinnen und Journalisten des ORF, sie als Marionetten politischer Einflusskanäle zu denunzieren, wie es der BZÖ-Abgeordnete Petzner mache. "Trotz der Sparprogramme sichern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das hohe Qualitätsniveau im ORF weiterhin. Sie leisten eigenständige und objektive Arbeit", sagte Cap. Das zeige sich an den hohen Einschaltquoten sowie an der guten Akzeptanz und Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung. "Initiativen wie Ihre schaden dem öffentlich-rechtlichen ORF und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur", stellte Cap in Richtung BZÖ fest.

Eine Absage erteilte Cap außerdem den BZÖ-Vorschlägen zur Privatisierung des ORF. "Wer wird dann dort 75 Prozent der Aktien kaufen? Der Klub der Mittellosen? Wirklich nicht! Das wären die, die politische Pläne haben und Einfluss nehmen wollen. Das wären jene, die Geld verdienen wollen und als erstes gleich tausende Mitarbeiter entlassen werden. Das heißt dann Frank TV - so wird das sein", warnte Cap.

Objektive Berichterstattung und ein qualitativ hochwertiges Programm erfordern eine ausreichende finanzielle Grundlage. "Ein Kaputtsparen auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann daher nicht in unserem Interesse sein", unterstrich Cap. (Schluss)ph/sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum