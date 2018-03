SOTI Inc. gewinnt den Preis "2013 Intermec ISV Solution of the Year"

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der Intermec EMEA Partner Summit, der vom 4. bis 6. Juni im Gran Hotel Princesa Sofia in Barcelona, Spanien, stattfand, ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung, die der Gemeinschaft der EMEA-Mobiltechnologie die Gelegenheit eröffnet, ihre Beziehungen, Investments und Profitabilität mit Intermec zu maximieren.

SOTI Inc. wurde die Ehre zuteil, den renommierten Preis von Intermec "2013 ISV Solution of the Year Award" entgegenzunehmen, womit die Partnerschaft von SOTI und Intermec sowie SOTIs Engagement bei Innovation und hochwertiger Software ausgezeichnet wird. SOTI MobiControl ist eng mit SmartSystems von Intermec integriert, um eine automatische Zero-Touch-Konfiguration für verschiedene gerätespezifische Einstellungen zu erzielen, und SOTI integriert auch die neuste Innovation von Intermec, die Gerätestatusüberwachung.

SOTI ist ein führender unabhängiger Softwareentwickler für Intermec, der Unternehmens- und Kundenlösungen für über 10.000 Kunden in weltweit 170 Ländern bereitstellt. Mit Support in mehreren lokalen Sprachen ist SOTI ein echter globaler Intermec-Partner. Das globale Flaggschiffprodukt von SOTI, MobiControl, macht Mobilität möglich, denn es ermöglicht Unternehmen, das meiste aus ihren Investitionen zu machen, indem es über das Gerätemanagement hinausgeht, um echte unternehmerische Mobilität zu ermöglichen.

"SOTIs preisgekröntes MobiControl wird bei vielen Intermec-Kunden in der ganzen Welt eingesetzt. Es ermöglicht SOTI, aus der Ferne Fehler zu beheben, Anwendungen bereitzustellen und Intermec-Mobilgeräte zu sichern, zu schützen und zu verfolgen", so Andy Stento, Senior Director, Intermec Global Alliances. "Wir freuen uns, SOTI diesen Preis zu verleihen, in Anerkennung seines hervorragenden Supports für Intermec und unsere Kunden über die Jahre hinweg."

"Es ist eine Ehre, von Intermec als sein "ISV Solutions Partner of the Year" anerkannt zu werden. Seit 2007 arbeitet SOTI eng mit Intermec zusammen, um für das Unternehmen die Werkzeuge zu liefern, die es für das Streamlining seines Managementsystems für mobile Bereitstellungen benötigt. Die Integration von MobiControl in die SmartSystems-Technologie von Intermec bedeutet, dass MobiControl Intermec-Kunden eine präzise Steuerung der Intermec-Hardware liefern kann", so Nassar Hussain, Director, Europa, SOTI Inc.

Über SOTI Inc.

Mit über 10.000 Unternehmenskunden und Millionen von verwalteten Geräten weltweit ist SOTI der gefragteste Anbieter von Lösungen im Bereich Mobile Device Management (MDM). SOTI macht Mobilität möglich durch die Entwicklung branchenführender Lösungen für das Management unternehmerischer Mobilität und bietet Unternehmen so die Möglichkeit, Geräte in der Verantwortung des Unternehmens oder der Mitarbeiter (Bring Your Own Device ?' BYOD) zu unterstützen. SOTI MobiControl bietet Lösungen für die einzigartigen Herausforderungen, die mit dem Managen, Sichern, Unterstützen und Überwachen von mobilen und bürogebundenen Geräten der verschiedensten Betriebssysteme verbunden sind. Besuchen Sie für weitere Informationen http://www.soti.net, schreiben Sie uns eine E-Mail an sales.eu @ soti.net oder rufen Sie uns an: +44-1213680675 (UK), +1-888-624-9828 (NA) oder +61-3-90015554 (Australien).

Medienkontakt: Sandra Abuwalla SOTI Inc. Sandra @soti.net [Sandra.abuwalla @ soti.net] +1-416-705-5030