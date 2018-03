Nationalrat - Sacher: Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen schreit nach Reform

Bericht des Rechnungshofes zeigt die Schwächen des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens auf und ist ein guter Anstoß zur Reform

Wien (OTS/SK) - Mit dem Bericht des Rechnungshofes zum Thema land-und forstwirtschaftliches Schulwesen hat sich der SPÖ-Abgeordnete Ewald Sacher heute, Freitag, im Nationalrat anlässlich der Behandlung des Rechnungshofberichtes befasst. "Es besteht kein Zweifel daran, dass das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen ein wichtiger Teil des österreichischen Bildungswesens ist und auch ein wichtiger Bereich des ländlichen Raumes. Umso verwunderlicher ist es, dass das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen in keiner Weise in die notwendige und erfolgreiche Reform des Bildungswesens miteingebunden ist. Das stellt auch der Rechnungshof fest", empörte sich Sacher.****

Der Bericht des Rechnungshofes habe das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen in den Bundesländern Steiermark, Oberösterreich und Tirol analysiert und zeige auf, dass dieses dort ineffizient und doppelt so teuer wie das übrige Berufsschulwesen in Österreich sei. Der Aufwand pro Schüler sei im berufsbildenden Schulwesen rund 8.400 Euro pro Kopf, während es beim höheren landwirtschaftlichen Schulwesen 21.000 Euro und bei den Fachschulen 13.000 Euro seien. Warum das so ist, sei auch dem Rechnungshof nicht nachvollziehbar.

Im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens gebe es viele kleine Schulstandorte mit kleinen Schülerzahlen von etwa 100, während die Berufsschulen, die den größten Teil unserer Jugend ausbilden, mit 900 Schülern im Durchschnitt besetzt seien. Darüber hinaus liege die Ausfallsquote an gewissen land- und forstwirtschaftlichen Ausbildungsstandorten bei 49 bis 59 Prozent. In bestimmten Fachrichtungen schließe, nach Angaben des Rechnungshofes, gar nur jeder Zweite die Ausbildung erfolgreich ab.

"Es gibt ein Kompetenz-Wirrwar, es gibt kein Controlling, die Lehrerbesoldung ist im Unterschied zu den berufsbildenden Schulen wesentlich teurer, die Personalkompetenz liegt allein beim Landwirtschaftsminister, das Unterrichtsministerium ist gänzlich ausgeschalten. Diese Feststellungen schreien nach Reform", so Sacher. (Schluss) rp/sn

