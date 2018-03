BZÖ-Petzner: Neugründung des öffentlich rechtlichen Rundfunks nach dem Vorbild Griechenland auch in Österreich diskutieren

ORF wird von SPÖ und ÖVP für Parteienpropaganda missbraucht - BZÖ will unabhängigen, objektiven ORF mit ausgewogenem Programm

Wien (OTS) - "Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass das ORF-Programm gerade in Vorwahlzeiten von den Regierungsparteien missbraucht wird, um übelste Parteienpropaganda zu betreiben. Ganz offensichtlich ist die Unabhängigkeit und Objektivität des ORF in seiner Berichterstattung nicht sichergestellt. Wenn man sich das Programm anschaut, erfüllt der ORF schon lange nicht mehr seinen gesetzlich verankerten öffentlich-rechtlichen Auftrag. Die Gebührenzahler stehen für eine rot-schwarze Haus und Hofberichterstattung nicht mehr zu Verfügung. Daher müssen die Abschaffung der ORF-Gebühren sowie eine Neugründung des ORF nach dem aktuellen Vorbild Griechenland diskutiert werden", sagte BZÖ-Mediensprecher und stellvertretender Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner bei der Kurzdebatte des BZÖ zum Thema "Entstaatlichung des ORF" im Parlament.

Petzner sprach in Zusammenhang mit dem Auslaufen der Gebührenrefundierung an den ORF in der Höhe von 30 Millionen Euro von einer "Erpressung der rot-schwarzen Bundesregierung". Petzner:

"SPÖ-Bundesgeschäftsführer Darabos hat dem ORF ausgerichtet, dass SPÖ und ÖVP keine Wahlkampfduelle im TV wünschen, obwohl diese schon vom ORF festgelegt wurden und dieser darauf beharrt hat. Daraufhin hat man dem ORF gesagt, dass es keine Gebührenrefundierung geben wird. Selbst ORF-Redakteurssprecher Bornemann hat in einem Interview gemeint, man wolle damit das ORF-Management zum "Wohlverhalten" bewegen.

Der BZÖ-Mediensprecher kritisierte, dass vom 80 Millionen Euro Sparpaket im ORF 40 Millionen Euro beim täglichen Programm und damit bei den Zuschauern eingespart werden sollen. "Das derzeitige Programm ist dem ORF längst zur Achillesferse geworden. In Griechenland will man nicht - wie fälschlicherweise behauptet wird - den öffentlich rechtlichen Rundfunk ausschalten, sondern man will eine Neugründung durchführen, die man auch in Österreich überlegen muss. Denn es ist nicht mehr zeitgemäß, dass viele fixe Mitarbeiter im ORF einen de facto Beamtenstatus haben und nicht nach Leistung bezahlt werden. Außerdem muss es endlich einmal Gehaltstransparenz geben und die Gagen und Zulagen der ORF-Chefetage offengelegt werden. Es soll nicht bei den kleinen und fleißigen Mitarbeitern, die die tagtägliche Leistung bringen, gespart werden, sondern bei den vielen weißen Elefanten in den Chefetagen, die von Rot und Schwarz in diesem Unternehmen versorgt worden sind, um üble Parteienarbeit zu betreiben", betonte Petzner.

Petzner forderte eine Entstaatlichung des ORF mittels einer Volksaktie, der Staat solle sich eine Sperrminorität von 25 Prozent plus einer Stimme behalten. "Wenn der ORF so weitermacht und nur die Berichterstattungswünsche von SPÖ und ÖVP erfüllt, dann wird er Vertrauen und Anerkennung der Seher und damit weiter Marktanteile verlieren. Das bedeutet, dass sich die finanzielle Schieflage des ORF fortsetzen wird. Man muss sich die Frage stellen, ob öffentlich rechtliche Sender langfristig überhaupt noch eine Legitimation haben. Das BZÖ will einen unabhängigen, objektiven ORF mit einem ausgewogenen Programm im Sinne der Mitarbeiter, des Journalismus und der Medienfreiheit", so Petzner.

