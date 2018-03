"im ZENTRUM" am 16. Juni: Aufstand auf Türkisch - Erdogans Abschied von Europa?

Wien (OTS) - Das gewaltsame Vorgehen der türkischen Polizei gegen aufgebrachte Demonstranten hat zutage gefördert, wie sehr die Gesellschaft in der Türkei gespalten ist: Aus der Auseinandersetzung um den geplanten Bau eines Einkaufszentrums ist längst mehr geworden. Mehr als 100 Gruppen aus fast allen gesellschaftlichen Richtungen wehren sich zunehmend gegen den Kurs von Premierminister Erdogan und kämpfen für mehr Demokratie und Freiheit. Dahinter steckt auch der streng religiös-islamische Kurs Erdogans. Was ist los im Wirtschaftswunderland Türkei? Entfernt sich das Land immer weiter von Europa? Muss die Europäische Union Konsequenzen ziehen? Darüber diskutieren mit Ingrid Thurnher "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 16. Juni 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Ercan Karaduman

Union Europäisch-türkische Demokraten

Alev Korun

Nationalratsabgeordnete, die Grünen (türkisch-stämmig)

Andreas Mölzer

EU-Abgeordneter, FPÖ

Ilker Atac

Politikwissenschaftler, Universität Wien

Tülay Tuncel

Unternehmensberaterin, stammt aus den türkischen Kurden-Gebieten

