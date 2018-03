WCG kündigt fünf zusätzliche Titel für das Grand Final der WCG 2013 an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - World Cyber Games Inc. (WCG), der Veranstalter der größten globalen Gaming-Wettkämpfe sowie des dazugehörigen Festivals, hat drei zusätzliche offizielle Spieletitel und zwei weitere Promo-Spieletitel für das Jahr 2013 angekündigt.

Zu den neu hinzugekommenen offiziellen Titeln zählen die weltweiten Fan-Lieblinge "StarCraft® II: Heart of the Swarm(TM)" (StarCraft II) und "Warcraft® III: The Frozen Throne®" (Warcraft III) sowie der Arcade-Liebling "Super Street Fighter® IV Arcade Edition Ver. 2012" (Super Street Fighter IV). Als zusätzliche Promo-Spieletitel kommen "NiZhan (AssaultFire)" und "QQ Speed" hinzu. Diese Spiele werden die vier bereits angekündigten offiziellen Titel komplettieren.

Blizzard Entertainments "StarCraft II" und "Warcraft III", die seit der Einführung der WCG vor dreizehn Jahren zu den beliebtesten Wettbewerbs-Titeln überhaupt zählen, sind auch dieses Mal wieder beim Grand Final der WCG dabei. Dies wird jedoch das letzte Jahr sein, in dem "Warcraft III" Bestandteil der WCG ist, weshalb die Warcraft-Turniere ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk für WCG-Fans sein werden. Und Capcoms "Super Street Fighter IV" zählt zu den beliebtesten Kampfspielen überhaupt und wird Cyber-Fighter begeistern. Mit Tencents "NiZhan (AssaultFire)" und "QQ Speed" werden zudem zwei in Asien produzierte Spiele vorgestellt, um deren Bekanntheitsgrad in aller Welt zu erhöhen.

"In diesem Jahr hat sich die WCG für die derzeit beliebtesten Titel der Welt aus jedem einzelnen Genre des wettbewerbsorientierten Gaming entschieden. Die WCG schätzt das Feedback der Gamer und wir haben erkannt, dass die angekündigten Spieletitel zu den beliebtesten und anspruchsvollsten Titeln zählen, die derzeit verfügbar sind", so Brad Lee, der CEO von World Cyber Games, Inc. - dem Veranstalter der WCG. "Wir sind begeistert, die offiziellen Spieletitel des Grand Final 2013 anzukündigen, und freuen uns auf ein weiteres aufregendes Wettbewerbsjahr, an dessen Ende wir die besten Gamer der Welt im chinesischen Kunshan krönen werden."

Offizielle Spieletitel der WCG 2013:

-- Cross Fire® / SMILEGATE / FPS (First-Person-Shooter) -- FIFA 14 / Electronic Arts / Sport -- League of Legends® / Riot Games / MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) -- StarCraft® II: Heart of the Swarm(TM) / Blizzard Entertainment / RTS (Echtzeitstrategie) -- Super Street Fighter® IV Arcade Edition Ver. 2012 / Capcom / Kampfspiel -- Warcraft® III: The Frozen Throne® / Blizzard Entertainment / RTS (Echtzeitstrategie) -- World of Tanks / Wargaming / Action-MMO (Massively Multiplayer Online)

Promo-Spieletitel der WCG 2013:

-- NiZhan (AssaultFire) / Tencent / FPS (First-Person-Shooter) -- QQ Speed / Tencent / Rennspiel

