Nationalrat - Gaßner: EU-Programm LEADER fördert keine innovativen Projekte

Rechnungshof kritisiert Umsetzung des EU-Programms

Wien (OTS/SK) - "Mit LEADER sollten innovative Projekte für den ländlichen Raum gefördert werden", betont SPÖ-Landwirtschaftssprecher Kurt Gaßner heute, Freitag, im Parlament. Tatsächlich würden die Hauptaufgaben des EU-Programms jedoch nicht erfüllt, wie Gaßner den Rechnungshof zitierte. ****

"Es wäre gut, wenn genügend Geld für den ländlichen Raum zur Verfügung stünde", eröffnete Gaßner seine Rede, "aber die Verwendung der LEADER-Mittel ist scharf zu kritisieren." Auch der Rechnungshof kritisiere dabei gesetzlich nicht gedeckte Mehrausgaben, so Gaßner.

Hauptaufgabe des EU-Programms LEADER wäre die Förderung innovativer Projekte im ländlichen Raum, die vor allem Arbeitsplätze schaffen, wie der SPÖ-Abgeordnete erläuterte. "Doch Fakt ist, dass damit kaum zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden", so Gaßner, "und Innovation ist nicht gefragt."

Der Rechnungshof kritisiere zudem, dass 100 Millionen Euro an finanzieller Unterstützung der Gemeinden nicht aufscheinen und quantifizierte Ziele nicht erreicht wurden. "Was ist mit diesen 100 Millionen", fragte Gaßner, "wo sind die in diesen Projekten versteckt?"

Eine gewisse Anzahl der Projekte würde zudem "in informellen Gesprächen schon vorausgeschieden", erläuterte der SPÖ-Abgeordnete den Bericht des Rechnungshofes. Gaßner nannte ein Beispiel aus Niederösterreich, wo ein innovatives Projekt 25 Arbeitsplätze geschaffen hätte, aber unbegründet abgelehnt worden war. Diese Vorgangsweise zeige den Umgang mit LEADER-Projekten, "die nicht genehm sind", kritisierte Gaßner.

"Bleibt zu hoffen", so Gaßner, "dass in der nächsten Förderperiode der ländliche Raum eine höhere Bedeutung bekommt." (Schluss) gbb/sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493