Stronach/Lugar: Gebührensubventionierung ist Wettbewerbsverzerrung

Lugar: ORF muss entpolitisiert werden

Wien (OTS) - Die Subventionierung des ORF durch die Zwangsgebühren ist wettbewerbsverzerrend gegenüber den Privatsendern, kritisierte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in seinem Beitrag zur Kurzen Debatte. Er verlangte, "den öffentlich-rechtlichen Auftrag an den ORF von Regierung zu vergeben. Die anderen Sender des ORF sollen in Konkurrenz mit den Privaten stehen."

Auf Grund der Entwicklungen der Vergangenheit ist der ORF dringend reformbedürftig. Dies betrifft auch den Proporz: "Wenn Frank Stronach den ORF kaufen würde, würde er ihn zuerst entpolitisieren", so Lugar und erinnerte: "das fordern auch die Redakteure, sie wollen keine Einmischung!"

Den Bildungsauftrag des ORF zu unterstützen ist für Lugar grundsätzlich richtig. "Aber warum den ORF in allen Bereichen unterstützen, auch in jenen die nicht im Interesse der Allgemeinheit sind?", fragte Lugar. Er erinnerte, dass ORF III "wenig Budget hat und trotzdem sehr gute Arbeit leistet."

Lugar erinnerte, "dass die Zwangsgebühren praktisch Steuern sind-unabhängig davon, ob man ORF-Programme sieht oder nicht." Dies sei eine Behinderung der Privaten bei gleichzeitiger Subventionierung des ORF. Lugar: "Privatfernsehen zulassen aber durch Quersubventionierung zu erschweren - das geht nicht!"

