Kopf: ORF-Führung muss schlanke Strukturen schaffen und starkes Programm anbieten

ÖVP-Mediensprecher: Gebührenrefundierung ist zeitliche Überbrückungshilfe und kein Daueranspruch

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Befremdet über die Diskussion über den Wegfall der Gebührenrefundierung zeigte sich heute, Freitag, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Kurzdebatte zum ORF im Plenum des Nationalrats. Die 160 Millionen Euro seien immer als Überbrückungshilfe für ein Unternehmen in der Restrukturierungsphase und damit zeitlich befristet gesehen gewesen. "Es gibt keinen Anspruch des ORF auf die Gebührenrefundierung und auch aus den zahlreichen Gesprächen könne dieser keine Fortsetzung ableiten." Notwendig sei es vielmehr, das Unternehmen so aufzustellen, dass es nach Ablauf der Gebührenrefundierung wirtschaftlich so geführt wird, dass es schwarze Zahlen schreibt, so Kopf weiter, der sich zur Dualität der Rundfunk-Sender bekannte, "weil diese auch unterschiedliche Aufgaben erfüllen".

Der ORF verfüge nahezu über eine Milliarde Euro an Einnahmen aus Gebühren, Werbeeinnahmen und sonstigen Tätigkeiten. Würde man einen öffentlich-rechtlichen Sender heute mit einer Milliarde Euro neu gründen, finde man damit mit Sicherheit das Auslangen, um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, zeigte sich Kopf überzeugt. Man müsse den ORF-Verantwortlichen allerdings zugestehen, dass sie aus einer Monopolsituation kommen und sich schwer tun, die notwendigen Kostenstrukturen und Strukturabläufe zu schaffen. Kopf räumte in diesem Zusammenhang ein, dass dies keine Kritik an den hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darstelle, die engagiert ihren Job erfüllen. Aber das verantwortliche Team schaffe es nicht, in der notwendigen Geschwindigkeit die Strukturen so anzupassen, dass diese mit den Einnahmen schritthalten können. Das sei das eigentliche Problem, das man angehen müsse.

Kritik übte der ÖVP-Mediensprecher auch daran, jetzt die Filmwirtschaft in Geiselhaft zu nehmen und dieser mit einer dramatischen Kürzung des Auftragsvolumens zu drohen - in der Hoffnung, dass diese auf die Politik Druck ausübe.

Er, Kopf, erwarte sich ein besseres Programm, das den öffentlich-rechtlichen Auftrag mehr gerecht werde sowie ein Konzept, wie der ORF 2018 aussehen sollte. "Darüber kann man mit uns reden. Die Aufgabe der ORF-Führung besteht darin, schlanke Strukturen zu schaffen und ein starkes Programm anzubieten und nicht umgekehrt", schloss der ÖVP-Mediensprecher.

