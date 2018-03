"Hohes Haus" über Entschädigung freiwilliger Helfer

Am 16. Juni um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus" am Sonntag, dem 16. Juni 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Hilfe für die Helfer!

Das zweite Jahrhunderthochwasser in diesem Jahrhundert hat Österreich fast wieder verlassen; die Beseitigung aller Schäden wird noch Monate dauern. Zehntausende freiwillige Helferinnen und Helfer - vor allem von den Feuerwehren - haben mit ungeheurem Einsatz noch größeres Unheil verhindert. Zu einer angemessenen Entschädigung dieser Helfer und Helferinnen konnte sich die Bundesregierung diese Woche nicht durchringen. Claus Bruckmann hat sich die Situation in Ostösterreich angesehen und mit Kommunalpolitikern und Parlamentariern über den Hilfseinsatz gesprochen.

Hilfe nach dem Schlaganfall!

Der Schlaganfall ist weltweit die zweithäufigste Todesursache. Jedes Jahr erkranken in Österreich rund 24.000 Menschen an einem Schlaganfall, ca. 60.000 leiden unter Schlaganfallfolgen. Notwendige Ergotherapie, um solche Patientinnen und Patienten wieder arbeitsfähig zu machen, gibt es aber nicht flächendeckend. Oft müssen die Patientinnen und Patienten monatelang auf einen geeigneten Therapieplatz warten. Verhandlungen zwischen Ergotherapeuten und -therapeutinnen und Gesundheitsminister Stöger blieben ergebnislos. Patricia Pawlicki berichtet.

Der Chef der Steirischen Gebietskrankenkasse Robert Gradwohl nimmt dazu im "Hohen Haus"-Studio Stellung.

Hilfe, wenn nichts mehr geht!

Wer in einem Streitfall oder ähnlichem Anliegen alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, sich aber ungerecht behandelt fühlt und in eigener Sache weiterkämpfen will, für den gibt es die Volksanwaltschaft. Sie ist eine der wichtigsten Anlaufstellen der Republik für Bürgeranliegen und auch offiziell die wichtigste Monitoringstelle in Sachen Menschenrecht. Am Freitag hat sie dem Parlament den Jahresbericht vorgelegt und bei dieser Gelegenheit auch Peter Kostelka und Terezija Stoisits verabschiedet. Andreas Bohusch war dabei.

Hilfe, das Rind ist ein Pferd!

Fälschen und Tricksen darf sich nicht mehr lohnen, auch und vor allem nicht, wenn es ums Essen geht. Solche Slogans waren nach dem Pferdefleisch-Skandal wieder einmal allerorts zu hören und der Ruf nach strengen Regeln wurde gleich mitgeliefert. Gesundheitsminister Alois Stöger reagierte darauf und legte eine Novelle zum Lebensmittelsicherheitsgesetz vor. Mit dieser Novelle sollten Geldstrafen massiv erhöht und auch Gefängnisstrafen möglich werden. Der Ministerrat hat Anfang Juni die Novelle verabschiedet, jetzt ist das Parlament am Zug und da ist auch deutliche Kritik zu vernehmen. Michael Klonfar berichtet über Tricksereien bei der Lebensmittel-Kennzeichnung.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

