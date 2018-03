SP-Vettermann: Unabhängiger Ombudsmann für die Wiener Jugendwohlfahrt

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Stadt Wien ist das einzige Bundesland in Österreich, das über einen eigenen unabhängigen Ombudsmann für Kinder und Jugendliche der Wiener Jugendwohlfahrt verfügt. Peter Sarto übernahm die Funktion einer Anlaufstelle vor knapp eineinhalb Jahren. Die Stelle ist in der Kinder- und Jugendanwaltschaft angesiedelt und damit eine weisungsfreie und unabhängige Kontroll- und Hilfseinrichtung außerhalb der MA 11, des Amtes für Jugend und Familie. Kinder und Jugendliche können sich in allen Belangen an Herrn Sarto wenden", so der Vorsitzende des Wiener Bildungs- und Jugendausschusses, SP-Gemeinderat Heinz Vettermann.

"Peter Sarto hört sich Sorgen und Probleme der Kinder und Jugendlichen an und dient ihnen gegebenenfalls als Sprachrohr. Als Ombudsmann schöpft er sämtliche der Kinder- und Jugendanwaltschaft zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten aus, um die Situation der Minderjährigen zu verbessern. Er unterstützt mit diesem Aufgabenschwerpunkt das Team der Kinder- und Jugendanwaltschaft und ist auch im Bereich der Prävention tätig", so Vettermann abschließend.

Weitere Infos:

www.kja.at/index.php/die-kja/ombudstelle-fuer-kinder-in-wohngemeinsch aften

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at