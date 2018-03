Velo-city 2013 in Wien größte Fahrradkonferenz aller Zeiten

Wiener Radwoche bietet bis Sonntag zahlreiche attraktive Events rund ums Radfahren

Wien (OTS) - "Bei der Velo-city 2013 in Wien trafen 1.400 fahrradbegeisterte ExpertInnen aus allen Kontinenten zusammen, um das Radfahren als smarteste Fortbewegungsart weltweit zu fördern. Es war eine bereichernde, großartige Konferenz mit 330 Speakern, die in 400 Diskussionen, Workshops und Seminaren zusammengetroffen sind. Wir sind sehr stolz darauf, dass Wien mit der bisherigen Höchstzahl an TeilnehmerInnen Gastgeber der weltgrößten Velo-city war. Wir freuen uns auch, dass wir ein Memorandum zur Förderung des Radfahrens beschlossen haben, das von BürgermeisterInnen aus ganz Europa sowie dem künftigen Velo-city Gastgeber, Stephen Yarwood, Oberbürgermeister von Adelaide, unterschrieben wurde. Wir sind als verantwortliche Politikerinnen und Politiker davon überzeugt, dass sich Investitionen in bessere Radfahrinfrastruktur sowie Bewusstseinsbildung für mehr Radfahren lohnen, weil sie unsere Städte noch lebenswerter machen. Der internationale Austausch von Know-how, Visionen und Ideen bei der Velo-city ist dafür die bestmögliche Grundlage", sagte Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin von Wien, anlässlich der Schlussveranstaltung im Wiener Rathaus.

Velo-city Global 2014 in Adelaide

Bei der Übergabe des Velo-city Fahrrades, dem Symbol der Konferenzreihe, an Adelaides Bürgermeister Stephen Yarwood und Michael O'Brien, Australiens Minister für Finanzen und Verkehrssicherheit, durch Maria Vassilakou und den Präsidenten der European Cyclists' Federation (ECF) Manfred Neun, betonte dieser:

"Mit der Velo-city Global 2014, die im Mai kommenden Jahres in Adelaide stattfinden wird, rücken wir innovative Projekte aus dem asiatischen und australischen Raum verstärkt in den Fokus. Denn gerade Mega-Cities und große Ballungsräume in der östlichen und südlichen Hemisphäre stehen heute vor großen Herausforderungen, um umweltfreundliche Mobilität durch Radfahren zu fördern."

"Wir danken allen internationalen ExpertInnen, die wir in Wien -dieser lebendigen, wunderschönen europäischen Kulturhauptstadt -getroffen haben, dass sie ihre Ideen rund um Smart Cities und Radfahren mit uns geteilt haben und hoffen, viele von ihnen in einem Jahr in Adelaide begrüßen zu dürfen", sagte Stephen Yarwood abschließend.

In Wien läuft die Radwoche mit zahlreichen attraktiven Rad-Events noch bis Sonntag, 16. Juni 2013.

Die Velo-city Konferenzreihe

Die Velo-city Konferenzen sind globale Kommunikations- und Informationsplattformen mit dem Ziel, EntscheidungsträgerInnen Ideen und Impulse für die Planung und Umsetzung der Radinfrastruktur im urbanen Lebensraum zu geben. Jährlich versammeln sich in einer ausgewählten Metropole mehr als 1.000 PlanerInnen, ArchitektInnen, TechnikerInnen, Social-Marketing-ExpertInnen, VertreterInnen der Industrie und Wirtschaft, WissenschafterInnen, UmweltaktivistInnen, ManagerInnen und VerwaltungsbeamtInnen, die ihr Know-how miteinander teilen und sich vernetzen, um das Radfahren weltweit zu fördern. Die European Cyclists' Federation (ECF) ist Initiatorin und Auftraggeberin der Velo-city Konferenzen.

Informationen zur Velo-city 2013: www.velo-city2013.com

Fotos und Videostatements: http://velo-city2013.com/?page_id=22 Twitter: @VeloCityVienna #VC13

