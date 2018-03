Nationalrat - Preiner: Petitionsausschuss nimmt Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst

Weitere Behandlung der Petition über die Einführung eines eigenen Unterrichtsgegenstandes "Politische Bildung" ab der 7. Schulstufe im Unterrichtsausschuss

Wien (OTS/SK) - "Der aktuelle Sammelbericht zeigt, dass Anliegen, Sorgen und Nöte der Bevölkerung, die an den Petitionsausschuss herangetragen werden, von diesem ernst genommen werden", hat der SPÖ-Abgeordnete Erwin Preiner heute, Freitag, im Nationalrat angesichts der Berichtsdebatte des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen betont. Besonders wichtig sind dem SPÖ-Abgeordneten die Petitionen über die Einführung eines eigenen Unterrichtsgegenstandes "Politische Bildung" ab der 7. Schulstufe und über das Privatisierungsverbot der Wasserversorgung. ****

Die Petition zur Einführung eines eigenen Unterrichtsgegenstandes "Politische Bildung" ab der 7. Schulstufe erhielt 1.200 Unterstützungs-Unterschriften. "Im Gespräch mit Betroffenen merkt man, dass das Unterrichtsprinzip 'Politische Bildung' im Zuge des Tagesgeschäftes über weite Strecken zu kurz kommt. Ich denke aber, dass es demokratische Inhalte und Werte, das Parteiensystem oder Informationen, wie Gesetze zustande kommen, wert sind, in einem eigenen Unterrichtsgegenstand behandelt zu werden", erklärte Preiner und freute sich darüber, dass die Initiative an den Unterrichtsausschuss weitergeleitet wurde.

Darüber hinaus hob Preiner die Petition zum Thema Privatisierungsverbot der Wasserversorgung hervor: "Es ist ein wichtiger Schritt, dass wir die Wasserversorgung als Teil der Daseinsvorsorge in die Verfassung aufgenommen haben. Ich selbst würde aber noch einen Schritt weitergehen: Wasser darf nicht privatisiert werden. Der Staat muss sicherstellen, dass die Wasserversorgung auch zukünftig für alle Menschen in Österreich leistbar bleibt. Mit der Wasserversorgung darf nicht spekuliert werden. Sie muss in öffentlicher, kommunaler Hand bleiben."

Abschließend sprach sich der SPÖ-Abgeordnete für den Ausbau der A4 durch eine dritte Spur aus, im Sinne der Sicherheit für den LKW-Transitverkehr, den Individualverkehr aber auch für Pendlerinnen und Pendler, die täglich vom Burgenland nach Wien fahren. (Schluss) rp/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493