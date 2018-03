BZÖ-Grosz: Berlakovich bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmen-Richtlinie säumig

Wien (OTS) - Angesichts der Hochwasserkatastrophe der letzten Wochen sei jetzt der richtige Zeitpunkt, über die Umsetzung der EU-Wasserrahmen-Richtlinie zu diskutieren, meinte BZÖ-Rechnungshofsprecher Abg. Gerald Grosz im Zuge der Debatte im Nationalrat. "Wenn die Europäische Union ausnahmsweise mit einer Wasser-Richtlinie einen Weg aufzeigt, wie man einen ökologischen Zustand der Flüsse wieder erreichen kann, um zukünftig besser vor Hochwassersituationen bzw. Umweltkatastrophen gewappnet zu sein, dann sollten wir uns ernsthaft damit auseinander setzen", so Grosz.

Grosz verwies auf die Diskussion im zuständigen Rechnungshofausschuss, bei der Widersprüche zwischen Bundesminister Berlakovich und dem Rechnungshof in wesentlichen Fragen bezüglich der Richtlinie nicht ausgeräumt werden konnten. Unter anderem sei Berlakovich die Begründung schuldig geblieben, weshalb Österreich bis zum Jahr 2027, also bis zum berühmten "Sankt Nimmerleinstag", brauche, um die Wasserrahmen-Richtlinie umzusetzen. Auch was die Kostenschätzungen bezüglich Umsetzung der Richtlinie anlange, gebe es gravierende Abweichungen zwischen Landwirtschaftsministerium und Rechnungshof, sagte Grosz. Für ihn, Grosz, ein Beleg dafür, "dass in Österreich bei der Umsetzung dieser Richtlinie keine Planungssicherheit gegeben ist". Darüber hinaus werde auch vom Rechnungshof bemängelt, dass "es keine einheitliche Vorgehensweise aller Gebietskörperschaften, Bund, Länder und Gemeinden gebe, insbesondere was den nationalen Gewässer-Bewirtschaftungsplan bezüglich neuer Wasserkraftwerke anlangt."

"Der Schutz der Fließgewässer muss oberstes Ziel sein, diese Botschaft dürfte aber beim zuständigen Minister noch nicht angekommen zu sein", so Grosz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ