Der ORF beim Donauinselfest 2013: Live-Einstiege, Highlights und Rückblicke

ORF eins, ORF 2, Radio Wien, Ö1, Hitradio Ö3 und FM4 beim 30. Inselfest

Wien (OTS) - 30 Jahre Donauinselfest: Das größte Open-Air-Konzert des Kontinents feiert in diesem Jahr Jubiläum und der ORF feiert mit. Von Freitag, dem 21. Juni bis Sonntag, dem 23. Juni 2013 spielen wie jedes Jahr Topkünstlerinnen und -künstler bei freiem Eintritt auf verschiedenen Bühnen in der österreichischen Hauptstadt - die Hitradio-Ö3-Bühne mit u. a. Rea Garvey und Amy Macdonald, Texta sowie Clara Luzia auf der FM4-Bühne. Radio Wien präsentiert Wolfgang Ambros und Zucchero und im Ö1-Kulturzelt treten Thomas Stipsits und Alfred Dorfer auf. Und auch on air sendet der ORF in Radio und TV 2013 wieder ein facettenreiches Programmangebot. Das ORF-Fernsehen (ORF eins, ORF 2 und ORF Wien) meldet sich zum Teil live von der Insel. Auch die ORF-Radios Ö3, Ö1, FM4 und Radio Wien bieten eine ausführliche Berichterstattung von dem Megaevent.

Das Donauinselfest 2013 im ORF-Fernsehen: Dokus, Rückblicke, Vorberichterstattungen und Zusammenfassung der Highlights

ORF 2 zeigt am Sonntag, dem 16. Juni, um 16.30 Uhr ein "Erlebnis Österreich" zum Thema "Woodstock an der Donau". Die Dokumentation aus dem ORF-Landesstudio Wien bietet einen Rückblick auf 30 Jahre Donauinselfest. Denn was zu Beginn der 80er Jahre als kleines Freizeitfest für Wiener und Wienerinnen gedacht war, ist heute das größte Gratis-Open-Air-Event des Kontinents. Superstars aus aller Welt beehren die Bühnen Wiens. In "Wien heute" um 19.00 Uhr in ORF 2 gibt es Vorberichterstattungen zum Jubiläum "30 Jahre Donauinselfest" und eine Rückschau auf die Stars, die bereits bei diesem pompösen Open-Air-Event gespielt haben. "Wien heute" berichtet von allen drei Donauinsel-Tagen und meldet sich am Samstag, dem 22. Juni, und am Sonntag, dem 23. Juni, live von der Insel. ORF eins bringt am Sonntag, dem 23. Juni, von 10.35 Uhr bis 11.25 Uhr eine Zusammenfassung der Highlights vom diesjährigen Inselfest. Drei Jahrzehnte voller Musik, Spaß und Unterhaltung werden in einem großen Jubiläumsfest gebührend gefeiert, mit Auftritten von internationalen und österreichischen Stars (von A wie Ambros bis Z wie Zucchero) und Künstler und Künstlerinnen der ersten Stunde. Die Radio-Wien-Bühne präsentiert am Samstag mit Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich zwei der bekanntesten österreichischen Künstler auf dem 30. Wiener Donauinselfest.

Ö1, Hitradio Ö3, Radio Wien und FM4 beim Donauinselfest 2013: Amy Macdonald, Wax, Julian Le Play, Texta, The Pharcyde, Alfred Dorfer, Der Nino aus Wien u. v. a.

Internationale und nationale Stars, Chartstürmer und Publikumslieblinge begeistern vom 21. bis 23. Juni beim Donauinselfest 2013. Das Programm von Ö1, Ö3, Radio Wien und FM4 beim größten Gratis-Open-Air-Festival Europas kann sich wieder sehen und natürlich hören lassen.

Kabarett, Pop- und Weltmusik bietet das Ö1-Kulturzelt zwischen Brigittenauer Brücke und Reichsbrücke vom 21. bis 23. Juni. U. a. treten Thomas Stipsits, Alfred Dorfer, das Susana Sawoff Trio, Der Nino aus Wien, Birgit Denk & die Novaks, die Wiener Tschuschenkapelle und Mike Supancic auf. Für Kinder gibt es täglich von 13.00 bis 20.00 Uhr ein eigenes Programm. Ö1 überträgt täglich live von der Donauinsel: am Freitag, dem 21. Juni, ab 19.30 Uhr, am Samstag, dem 22. Juni, ab 19.05 Uhr und am Sonntag, dem 23. Juni, ab 18.15 Uhr. Nähere Informationen sind abrufbar unter

http://oe1.ORF.at/donauinselfest2013.

Gleich drei Tage lang bebt die Wiener Donauinsel beim größten Open-Air-Festival Europas; zwei Tage macht Hitradio Ö3 Programm und präsentiert auch in diesem Jahr ein großartiges Line-up. Die Ö3-Bühne rockt - so viel ist sicher, denn gleich zehn österreichische und internationale Top-Acts haben für den 21. und 23. Juni ihr Kommen zugesagt. Unter anderem werden Leslie Clio, Rea Garvey, Amy Macdonald, Wax und DJ Antoine für unvergessliche Konzerthighlights zum 30-jährigen Jubiläum des Donauinselfestes sorgen. Aber auch deutschsprachige Chart-Stürmer wie Julian Le Play, Christina Stürmer und Philipp Poisel sind mit dabei. Außerdem wird es zwei noch geheime Top-Acts geben. Durch das Programm auf der Ö3-Bühne führen an beiden Tagen die Ö3-Moderatoren Thomas Kamenar und Elke Lichtenegger, für den richtigen Sound sorgt Ö3-DJ Tobi Rudig. Nähere Infos gibt es auf der Ö3-Homepage unter oe3.ORF.at.

Radio Wien berichtet an allen drei Tagen in allen Programmzonen vom Donauinselfest. Während Live-Reportereinstiegen, Interviews und Backstageberichten werden nicht nur die Auftritte großer Stars wie Zucchero, Christl Stürmer und Minisex präsentiert, sondern es kommen auch Zuhörerinnen und Besucher zu Wort. Ein besonderes Augenmerk widmet Radio Wien den Höhepunkten des Samstagprogramms auf der Radio-Wien-Bühne mit Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich.

Auch FM4 ist natürlich wie jedes Jahr mit dabei auf der Donauinsel und präsentiert internationale und österreichische Acts diverser Genres - von Hip-Hop über Elektrorock bis zu Indiepop und mehr. Unter anderem bietet die FM4-Planet-tt-Bühne deutschen Hip-Hop mit Fiva & Das Phantom Orchester, die südafrikanische Indie-Pop-Band Dear Reader und die britische Drum-and-Bass-Band Chase & Status live; aus Österreich mit dabei sind u .a. A.Geh wirklich?, Naked Lunch oder Mile Me Deaf. FM4 überträgt täglich live vom Donauinselfest: am Freitag, dem 21. Juni, ab 20.30 Uhr, am Samstag, dem 22. Juni, und am Sonntag, dem 23. Juni, jeweils ab 21.00 Uhr. Alle Infos zum Line-up gibt es unter http://fm4.ORF.at/festivalradio.

