Leopoldstadt - SP-Mladensich: Augarten fällt unter Bundeszuständigkeit!

Wien (OTS/SPW-K) - "Einmal mehr beweist FP-GR Seidl sein Unwissen und seine Unkenntnis in Fragen der Verantwortlichkeiten in puncto Augarten. Seine Profilierungsneurosen nehmen bereits Züge an, die sogar seiner eigenen Fraktion in der Bezirksvertretung langsam beginnen peinlich zu werden", kommentiert der Leopoldstädter SPÖ-Klubvorsitzende, Kresimir Mladensich, die heutige Aussendung von FP-Seidl betreffend Radfahren im Augarten.

"Da er aber aus den eigenen Reihen seiner Partei offensichtlich nicht ordentlich informiert wird, darf ich ihn davon in Kenntnis setzen, dass der Augarten in Verwaltung der Burghauptmannschaft - und somit in die Verantwortung des Wirtschaftsministeriums fällt", berichtigt Mladensich. "Ich darf Herrn Seidl also ersuchen, sich künftig andere Reibebäume zu suchen und mit Lösungen anstatt mit inhaltsleeren oder falschen Rundumschlägen negativ aufzufallen", so der Leopoldstädter SP-Klubvorsitzende abschließend.

