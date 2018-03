ORF-"Pressestunde" mit Dr. Eva Glawischnig, Bundessprecherin "Die Grünen"

Wien (OTS) - Grünen-Chefin Dr. Eva Glawischnig ist am Sonntag, dem 16. Juni 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 zu Gast in der ORF-"Pressestunde".

Nach den jüngsten Wahlerfolgen sind die Grünen nunmehr in fünf von neun Landesregierungen in höchst unterschiedlichen Parteienkoalitionen vertreten: mit Rot, mit Schwarz, mit Rot-Schwarz und zuletzt in Salzburg mit Schwarz und Team Stronach. Bundessprecherin Eva Glawischnig hat mehrfach erklärt, dass die Grünen auch im Bund mitregieren wollen. Wer kommt da als Koalitionspartner in Frage? Halten sich die Grünen die Option Stronach auch nach der Nationalratswahl offen? Wie wollen sie nach ihren Erfolgen in den Ländern auch im Bund deutlich dazugewinnen? Und werden Transparenz und Umwelt die zentralen Wahlkampfthemen? Die Fragen stellen Georg Wailand, "Kronen Zeitung", und Robert Stoppacher, ORF.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

