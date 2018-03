Kopf: ORF-Reformen statt Leistungskürzungen

Wien, 14. Juni 2013 (OTS/ÖVP-PK) - Ausdrücklich würdigte ÖVP-Mediensprecher und Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Freitag, die Leistungen der heimischen Filmwirtschaft, die mit ihrem Schaffen zum Erhalt der unverwechselbaren österreichischen Identität beiträgt. "Statt nun unter anderem die heimische Filmwirtschaft in Geiselhaft zu nehmen, soll ORF-General Wrabetz besser seine Hausaufgabe bei der Modernisierung und Verschlankung der Strukturen beim ORF erledigen", so Kopf, der hinzufügte, dass der ORF ausschließlich in der Struktur und nicht bei der Leistung sparen soll. Keine Option sei jedenfalls eine Verlängerung der Gebührenrefundierung, die als zeitlich auf vier Jahre beschränkte Überbrückungsfinanzierung zur Modernisierung der Organisation und Kostenstruktur eingeführt wurde. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at