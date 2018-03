FPÖ-Kunasek: FPÖ mach Schließung des Bezirksgerichtes Frohnleiten zum Thema im Parlament!

Antrag der FPÖ auf Erhalt des Bezirksgerichtes von SPÖ, ÖVP, Grünen, BZÖ und Team Stronach abgelehnt!!

Wien (OTS) - Auf Initiative der Freiheitlichen befasste sich der Nationalrat in der Plenarsitzung am 14.06.2013 mit der geplanten Schließung des BG-Frohnleiten. NAbg. Mario Kunasek, Bezirksparteiobmann der FPÖ Graz-Umgebung, kämpft schon seit geraumer Zeit für den Erhalt dieses Gerichtsstandortes. So wurde eine parlamentarische Petition gestartet, die über 2000 Unterstützer verzeichnen kann und nun auch ein Entschließungsantrag für den Erhalt des Gerichtes eingebracht.

Kunasek: "Die Schließung ist eine Farce! Wie wir wissen, sind absolut keine Einsparungen durch die Schließung zu erwarten! Das Gerichtsgebäude wird dem BMJ mietfrei überlassen. Die verschwindend geringen Betriebskosten, die das Justizresort zu tragen hat, sind absolut vernachlässigbar!"

"Durch die 2000 Unterstützer und zahlreiche positive Reaktionen auf unsere Petition wird deutlich, dass die Bürger im Norden von Graz sehr wohl an ihrem Bezirksgericht hängen und eine weitere Ausdünnung des ländlichen Raumes nicht akzeptieren wollen", so NAbg. Kunasek.

Der Freiheitliche übt auch scharfe Kritik an seinen steirischen Nationalratskollegen der anderen Parlamentsfraktionen: "Ich hätte mir hier mehr Einsatz für die Interessen der Steirer erhofft. Es wäre an der Zeit gewesen Courage zu zeigen, den Klubzwang zu ignorieren und für die Steiermark einzutreten. Die FPÖ war erneut die einzige Partei, die die Bürgerinteressen ernst genommen hat. Dass die schwarzen und roten Abgeordneten aus Graz-Umgebung, Ridi Steibl und Günther Kräuter, der Abstimmung überhaupt fern geblieben sind, spricht Bände. Die Quittung dafür werden die Kollegen bei der Nationalratswahl präsentiert bekommen", schließt Kunasek.

