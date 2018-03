"Frisch gekocht": Die Top Ten kochen um den Einzug ins Finale

Wer wird Kochchampion 2013

Wien (OTS) - Die Top Ten stehen fest. Andi und Alex kochen von Montag, dem 17., bis Freitag, den 21. Juni 2013 jeden Tag um 14.00 Uhr in ORF 2 mit jeweils einem ihrer Kandidaten oder einer ihrer Kandidatinnen, die sich in den Halbfinalrunden mit ihren kulinarischen Kreationen einen Platz unter den besten Zehn sichern konnten. In der letzten Finalwoche wartet eine ganz besondere Aufgabe auf die Hobbyköchinnen und -köche - per Los wurde für jeden Tag eine bestimmte Zutat ermittelt, mit der die Anwärter und Anwärterinnen auf den Kochchampion ein eigenes Gericht zubereiten müssen. Am Montag sind es Pinienkerne, am Dienstag Kirschen, am Mittwoch Minze, am Donnerstag Melonen und am Freitag Vanille, die möglichst kreativ in den jeweiligen Rezepten zur Geltung gebracht werden müssen.

Die Fachjury (Lisl Wagner-Bacher und Karl Hohenlohe) bewertet täglich beide Teilnehmer/innen mit Punkten. Wer aus Team Andi und wer aus Team Alex am Ende der Woche die meisten Punkte erhält, steigt ins Finale am Sonntag, dem 23. Juni, um 17.05 Uhr in ORF 2 auf. In die Bewertung der Jury fließen Kreativität, Geschmack und Präsentation der Speisen ein.

Die "Frisch gekocht"-Finalshow am Sonntag, dem 23. Juni, 17.05 Uhr, ORF 2

Die beiden Finalisten müssen in nur 45 Minuten ein Menü zubereiten und die Jury von ihren einzigartigen Kochkünsten überzeugen. Damit das Finalergebnis über jeden Zweifel erhaben ist, wird die Jury mit Österreichexport-Starkoch Johann Lafer in der Finalshow verstärkt. Schließlich geht es um den Titel des "Kochchampions 2013". Auf den Sieger/die Siegerin wartet als Hauptpreis eine Gourmetreise nach Paris im Wert von 3.000 Euro, ein Essen in Paris im weltberühmten Restaurant "Train bleu", sowie Einkaufsgutscheine im Wert von 1.000 Euro.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der "Frisch gekocht"-Finalwoche:

Montag, 17. Juni (Pinienkerne): Manuel Kernthaler: Kalte Avocadocreme mit getrockneten Prosciutto an einer mit Rucola-Pinienkerne-Pesto gefüllten Blätterteigtasche. Beate Enzinger: Tagliatelle a la Genovese

Dienstag, 18. Juni (Kirschen): Yanxia Novotny: Entenbrust in Kirsch-Sauce mit Laugenserviettenknödel. Inge Gaida: Kirschbeutelchen mit Marzipan und Mandeln auf Chilischoko-Obersspiegel

Mittwoch, 19. Juni (Minze): Johann Weil: Lachs im Zucchinimantel an Minz-Tzatziki. Eva Glawischnig: Kabeljaufilet mit Rollgersten-Minzerisotto

Donnerstag, 20. Juni (Melonen): Alexander Mayer: Melonensalat mit gebratenem Schafkäse im Speck. Lore Holler: Geeiste Melonensuppe mit Kokos-Bananenpudding

Freitag, 21. Juni (Vanille): Doris Heinrich: Mini-Cupcakes mit Ziegenkäse, scharfem Marillen-Vanille-Topping und süßsauren Kürbiskernen. Gaby Höllwarth: Jakobsmuscheln mit Kokos-Vanillesauce, Basmatireis und Zuckerschoten

