Einladung zum Pressegespräch "Menschenwürde, Barrieren und Politik von Menschen mit Behinderungen" mit Franz-Joseph Huainigg

Am Montag, 17. Juni, um 13.00 Uhr im ÖVP-Parlamentsklub, Raab-Zimmer

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem Pressegespräch zum Thema "Menschenwürde, Barrieren und Politik von Menschen mit Behinderungen".

Darum geht es: Was hat sich in den letzten zehn Jahren Behindertenpolitik getan, was ist noch zu tun für eine gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen? Es geht um die BehindertenvertreterInnen im Parlament, die Selbstvertretung durch Menschen mit Behinderung, Solidarität, Menschenwürde am Beginn und am Ende des Lebens, behinderte Menschen in den Medien, Barrierefreiheit, Gleichstellung und die alltäglichen Erfahrungen des Lebens.

Teilnehmer:

Abg.z.NR Dr. Franz-Joseph Huainigg, seit 2002 ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderungen

Dr. Peter Radtke, deutscher Autor und Schauspieler, Initiator der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien in Deutschland und Mitglied des Deutschen Ethikrats.

ZEIT: Montag, 17. Juni 2013, 13.00 Uhr

ORT: 1017 Wien, Parlament, ÖVP-Klub, 2. Stock, Raab-Zimmer

