Nationalrat - Keck: Tierschutz beim Schächten in Österreich gewährleistet

Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen hat in den letzten fünf Jahren hervorragende Arbeit geleistet

Wien (OTS/SK) - "Österreich hat eines der besten Tierschutzgesetze in Europa. Wir sind in vielen Belangen Vorbilder, unsere Tierschutzstandards sind sehr oft höher als in anderen Ländern der EU. Das ist auch beim Thema Schächten der Fall". Das hat SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck heute, Freitag, im Nationalrat bezüglich einer Petition zum Thema Schächten betont. Insgesamt sprach Keck dem Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen im Rahmen der Berichtsdiskussion bilanzierend sein großes Lob aus und bedankte sich bei allen Mitgliedern für die hervorragende Zusammenarbeit. ****

Als die EU-Verordnung über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung auch in Österreich in Kraft getreten ist, sei es nicht nötig gewesen, das Gesetz zu ändern, weil Österreich damals schon ein besseres Gesetz hatte, als es die EU-Verordnung vorsah. Keck betonte, dass das Gesetz im Jahr 2004 von allen damaligen Parlamentsparteien, auch von der FPÖ, beschlossen worden sei. "Es schaffte damals schon den Spagat zwischen den wichtigen Interessen des Tierschutzes und dem ebenso wichtigen Recht der Religionsausübung. Das war damals ein Kompromiss, der auch heute noch seine Gültigkeit besitzt", versicherte der SPÖ-Tierschutzsprecher. Auch hätten namhafte Experten europäischer veterinärmedizinischer Universitäten in Bezug auf das Schächten festgestellt, dass diese Methode die schnellste und humanste Art des Schlachtens sei, da die Tiere, bei korrekter Ausführung, innerhalb eines Sekundenbruchteils sterben.

Was die Arbeit des Petitionsausschusses selbst betrifft, erklärte Keck: "Im letzten Ausschuss wurden nicht weniger als 53 Petitionen und Bürgerinitiativen behandelt. Die Themenpalette reichte von A wie Atomenergie bis Z wie Zinsaufschläge bei den Kreditinstituten. Das zeigt: Der Petitionsausschuss befasst sich mit allen Themen, die es in diesem Haus gibt." Auch würden sich Petitionen und Bürgerinitiativen generell immer größerer Beliebtheit erfreuen, was man auch an der großen Zahl von Online-Unterstützungserklärungen erkennen könne.

Auf eine elfjährige Mitarbeit im Petitionsausschuss rückblickend, bedankte sich Dietmar Keck besonders bei den Sprecherinnen für den Petitionsausschuss der einzelnen Fraktionen. "Ich hoffe, dass auch in der künftigen Legislaturperiode wieder alle dabei sind und wir es weiter so handhaben wie bisher. Der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen soll so positiv weitergehen, wie es in den letzten fünf Jahren war. Herzlich Dank an alle, die einen Beitrag dazu geleistet haben", so Keck. (Schluss)

