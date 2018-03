Lopatka: "EU Erweiterung ist Motor für Reformen und Rechtsstaatlichkeit"

Staatssekretär Lopatka auf DARUM EUROPA Tour in Niederösterreich

Maria Enzersdorf (OTS) - "Die EU Erweiterung ist der beste Motor für Reformen und Rechtsstaatlichkeit", so Staatssekretär Reinhold Lopatka auf seiner DARUM EUROPA Tour bei der EVN in Maria Enzersdorf in Niederösterreich.

Der Staatssekretär ist in ganz Österreich unterwegs, um an Betrieben mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über die EU zu diskutieren. Am 1. Juli 2013 tritt Kroatien der Europäischen Union bei. Die EVN ist mit ihren Energie- und Umweltaktivitäten in zahlreichen Ländern in Südosteuropa tätig. Seit Juni 2012 versorgt die EVN zum Beispiel auch die ersten Kunden in der Stadt Zadar in Kroatien mit Erdgas.

Die EU Mitgliedschaft und auch die Beitrittsperspektive für andere Westbalkanstaaten stellen zentrale Weichenstellungen für österreichische Investoren in der Region Südosteuropa dar.

"Es liegt in beiderseitigem Interesse, dass in den neuen Mitgliedsstaaten die EU-Standards bei Rechtsschutz, Korruptionsbekämpfung und Transparenz im Justizsystem rasch erreicht werden. Die EU leistet Unterstützung bei Reformbedarf ", hielt der Staatssekretär fest.

Österreichs Unternehmen werden in Südosteuropa mit großen Infrastruktur- und Dienstleistungs-Projekten und Telekommunikations-Aufträgen betraut. Insgesamt gibt es über 1.500 Niederlassungen österreichischer Firmen in den Westbalkan-Staaten. Österreich ist in der Region unter den Top-Investoren, in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien liegen wir sogar auf Platz 1.

"Österreichische Unternehmen leisten auch jetzt schon wichtige Beträge zur wirtschaftlichen Entwicklung in den Ländern, die sich um die EU Mitgliedschaft bemühen", betonte Lopatka. "Davon profitiert die heimische Wirtschaft, die der Garant für die Arbeitsplätze in Österreich ist. 6 von 10 Euro verdient Österreich am Export und 70% des Exports geht in die Europäische Union. Österreich hat, gemeinsam mit Deutschland innerhalb der EU die niedrigste Arbeitslosenquote", so Lopatka abschließend.

