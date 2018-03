Sungrow präsentiert wieder neue PV-Wechselrichter auf der Intersolar 2013

München (ots/PRNewswire) - Sungrow, ein führender Anbieter von erneuerbarer Energie und der größte Hersteller von PV-Wechselrichtern Asiens, wird am 19. Juni 2013 auf der Intersolar 2013 in München vertreten sein und an Stand B5-130 neue PV-Wechselrichter präsentieren.

Mit den brandneuen SG500MX, SG250K3, SG100K3 und SG1000TS-MV stellte Sungrow auf der SNEC in Schanghai im vergangenen Mai gleich vier neue Produkte und schlüsselfertige Lösungen für MW-Wechselrichter vor. Dank der zahlreichen Vorteile im Hinblick auf Technologie und Netzanpassung sowie des besseren Benutzererlebnisses stand Sungrow auf der SNEC im Rampenlicht und hatte den am besten besuchten Stand vor Ort.

Auf der Intersolar wird Sungrow neben dem jüngst eingeführten SG500MX auch den SG30KTL präsentieren, der als wandmontierbarer PV-Wechselrichter mit maximaler Leistung bereits ein Bestseller in Europa ist. Darüber hinaus wird Sungrow weitere neue leistungsstarke PV-Produkte vorstellen, darunter einen zentralen PV-Wechselrichter, der zu den leistungsfähigsten Einzelsystemen der Welt zählt. Hinzu kommen eine intelligente und äußerst effiziente Plattform für PV-Systeme im Wohnbereich sowie ein neues Konzept für PV-Stringwechselrichter in Energiespeichersystemen.

"Nach der Einführung von 4 neuen Produkten präsentieren wir nur einen Monat später gleich drei weitere neue Produkte", erklärte Herr Raymond, der VP von Sungrow. "Dank unseres jahrzehntelangen Wachstums und unserer Perspektive in der PV-Branche sind wir in der Lage, Kunden zuverlässige Produkte und gewissenhaften Service zu bieten."

Das 1997 gegründete Hightech-Unternehmen Sungrow Power Supply Co., Ltd. befasst sich mit der Entwicklung von Energieversorgungsanlagen für erneuerbare Energien. Hierzu zählen insbesondere PV-Wechselrichter sowie weitere Anlagen und Technologien, die in PV-Kraftwerken zum Einsatz kommen. Nach Liefermenge war Sungrow im Jahr 2012 der drittgrößte Hersteller von PV-Wechselrichtern der Welt. Über 35 % der mehr als 1000 Mitarbeiter des Unternehmens sind gelernte Forschungs- und Entwicklungsingenieure. Sungrow unterhält Repräsentanzen und Zweigniederlassungen in Deutschland, Kanada, Australien und weiteren Ländern.

