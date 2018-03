Heinzl: Geplante Hochwasserschutzbauten an der Donau noch rascher umsetzen

Wien (OTS/SK) - "Wir möchten zum Schutz und im Interesse der betroffenen Menschen, dass die geplanten Hochwasserschutzprojekte im Bereich der Donau noch rascher umgesetzt werden", so SPÖ-Infrastruktursprecher Anton Heinzl. In einem gemeinsamen Entschließungsantrag mit der ÖVP ersucht Heinzl die zuständigen Regierungsmitglieder, sich in den Verhandlungen mit den betroffenen Bundesländern für eine Vorziehung der Finanzierung und eine beschleunigte Abwicklung der geplanten Projekte, jedenfalls vor dem bisherigen Ziel 2023, stark zu machen. ****

Nach dem verheerenden Hochwasser 2002 wurden vom Bund und den Ländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien 34 Hochwasserschutzprojekte geplant. Dazu wurde ein 15a-Vertrag von 2007-2016 abgeschlossen. Davon wurden bereits rund 280 Millionen Euro für mobile Dämme an der Donau investiert und 17 der insgesamt 34 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt. "Ohne diesen zusätzlichen Schutz wären bei der jüngsten Katastrophe Anfang Juni noch mehr Ortschaften überflutet worden", betonte Heinzl die Dringlichkeit der Projekte.

Die Bundesregierung hat im Februar 2013 einen weiteren 15a-Vertrag vereinbart, der weitere 255 Millionen Euro zur Ausfinanzierung aller Projekte von 2017 bis 2023 vorsieht. "Dieser 15a-Vertrag soll am 19. Juni 2013 im Verkehrsausschuss beraten werden. Nachdem seit der Unterzeichnung des Vertrags im Februar uns das Juni-Hochwasser in dramatischer Weise gelehrt hat, dass solche Katastrophen in kurzen Abständen auftreten können, möchten wir, dass die Schutzbauten noch rascher vorangetrieben werden", so Heinzl. (Schluss) bj/sl/mp

