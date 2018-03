Petitionen: BZÖ-Haubner: "Die zur Verfügung stehenden Instrumente verbessern und verschärfen"

"Ich werde weiterhin die Bürgerinitiative "Alle ICE-Züge sollen am Bahnhof 4780 Schärding halten" unterstützen"

Wien (OTS) - "Wir haben im Petitionsausschuss gut begonnen, auch Einiges erreicht, aber Vieles ist noch zu tun und die uns zur Verfügung stehenden Instrumente müssen weiter verbessert und verschärft werden", betonte die Vorsitzende des Petitionsausschusses, BZÖ-Abgeordnete Ursula Haubner am Beginn ihrer heutigen Rede im Nationalrat.

Zur Bürgerinitiative "Alle ICE-Züge sollen am Bahnhof 4780 Schärding halten" merkte Haubner an: "Schärding hat sehr viele tägliche Pendler, aber auch sehr viele Wochenpendler und es ist indiskutabel, dass täglich nur einmal in der Früh und einmal am Abend ein Schnellzug hält. Der Bahnhof Schärding wird wohl ausgebaut, aber man weiß nicht, ob es weitere Halte von Schnellzügen geben wird. Auch für Kurgäste, die aus Deutschland nach Schärding kommen wollen, ist das ein unhaltbarer Zustand".

"Es hat eine nichtssagende Stellungnahme vom BMVIT gegeben, daher war mein Antrag, dass man eine Stellungnahme von der ÖBB dazu einholt. Es ist unverständlich, dass man dann 2.000 Unterschriften einfach mit dem Argument "es wird schon irgendwann etwas kommen" wegwischt. Das ist ein Beispiel, wie man nicht mit einem Bürgeranliegen umgehen soll. Ich werde aber weiterhin diese Bürgerinitiative unterstützen und die Initiative hat schon angekündigt, sich persönlich an die ÖBB und an den Verkehrslandesrat wenden zu wollen. Sie werden weiterhin Unterschriften sammeln und einbringen, damit man sieht, dass dies nichts mit Wahlen zu tun hat, sondern, dass Schärding das Recht hat, auch eine klare Antwort zu bekommen", sagte Haubner.

Zur Einbringung von Petitionen merkte Haubner an, "dass man die Möglichkeit der elektronischen Einbringung wie auch die Einbringung in Papierform benötigt". Weiters sei die Informationen über, "was sind Petitionen und Bürgerinitiativen, wie kann man diese Einbringen" zu forcieren. "Auch die Wortwahl muss in Zukunft bürgerfreundlicher werden. Die Kooperationen mit den Ländern und dem Bundesrat muss in der nächsten Legislaturperiode verstärkt werden", forderte Haubner und weiter: "Geglückt und verstärkt wurde aber die Zusammenarbeit mit der Volksanwaltschaft.

"Der Petitionsausschuss war nicht nur fleißig und hat sich nicht nur mit vielen Themen umfassend befasst, sondern es zeigt sich auch in erster Linie, wie engagiert die Bürger sind, die ihre Anliegen eingebracht haben. Das ist nicht nur für die Ausschussmitglieder ein sehr gutes Zeichen, sondern sollte für alle Vertreter hier im Parlament eine positive Botschaft sein, "nicht nachzulassen, sondern weiterzuentwickeln", sagte Haubner und sprach in ihrer Rede auch noch zwei Bürgerinitiativen und eine Petition an: "Die Doppelbesteuerung für 150.000 österreichische Pensionisten, die aus Deutschland eine kleine Pension beziehen. Die Bürgerinitiative um die Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfaches "Politische Bildung" und die Bürgerinitiative "Alle ICE-Züge sollen am Bahnhof 4780 Schärding halten".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ