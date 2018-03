ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Confed-Cup 2013, von der Volleyball CEV European League und von der Handball-EM-Qualifikation

Am 15. und 16. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 15. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Volleyball-CEV-European-League-Match der Herren Österreich - Dänemark um 17.45 Uhr und vom Fußball-FIFA-Confederations-Cup-Auftaktspiel Brasilien - Japan um 20.55 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Handball-EM-Qualifikation-Spiel der Herren Österreich - Russland um 19.00 Uhr und vom Fußball-FIFA-Confederations-Cup-Match Mexiko - Italien um 20.55 Uhr sowie die Höhepunkte von der Europacup-Begegnung Innsbruck - Celtic Glasgow aus dem Jahr 1977 um 17.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 16. Juni.

Österreichs Volleyball-Herren starteten mit einer knappen Niederlage in die CEV Volleyball European League 2013. Das Team von Headcoach Michael Warm musste sich am Donnerstag im Wiener Budocenter Belgien mit 2:3 (21:15, 14:21, 21:16, 15:21, 11:15) geschlagen geben und verpasste so die Gelegenheit, sich für die Viersatz-Niederlage in der WM-Qualifikation vor wenigen Wochen zu revanchieren. Die weiteren Gegner des Austria-Volleyballteams sind am 14. Juni die Slowakei und am 15. Juni Dänemark.

Es kommentiert Boris Kastner-Jirka.

Der Confederations-Cup gilt als Generalprobe für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Die insgesamt 16 Spiele finden vom 15. bis 30. Juni in den sechs WM-Stadien statt. In Gruppe A spielen Gastgeber Brasilien, Japan, Mexiko und Italien gegeneinander, in Gruppe B sind es Weltmeister Spanien, Uruguay, Tahiti und Nigeria. Den Auftakt des Turniers bildet das Match von Gastgeber Brasilien gegen Japan, den Asienmeister von 2011, in Brasilia. Am zweiten Spieltag kommt es in Rio de Janeiro zur Begegnung zwischen CONCACAF-Gold-Cup-Sieger Mexiko und Italien, dem EM-Finalisten 2012. Kommentator beim Spiel Brasilien - Japan ist Michael Bacher, bei der Begegnung Mexiko - Italien Peter Brunner.

Orf eins und ORF SPORT + übertragen alle 16 Spiele live - Details unter presse.ORF.at.

Österreichs Handballer gehen als Gruppendritter in die letzte EM-Qualifikations-Runde: Nach dem 28:28 (13:15) in Bosnien-Herzegowina reicht den Österreichern am Sonntag gegen Russland ein Unentschieden für den besten Gruppendritten (bei vier Punkten in der bereinigten Tabelle), mit einem Sieg wäre man Zweiter. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 14. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at