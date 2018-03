ÖGNI: IG Immobilien am goldenen Mittelweg der Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Die Nationalbanktochter IG Immobilien ist Vorreiter der Nachhaltigkeit und ist von der ÖGNI auf der GREET als ethisches Unternehmen zertifiziert worden. Schon bisher sind die Immobilien der IG Immobilien mit dem internationalen Gebäudezertifizierungssystem DGNB ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist mit Rhomberg und der CA Immo am goldenen Mittelweg und lebt vor, wie die Nachhaltigkeit bei den Produkten und vor allem auch bei der Organisation, sprich den Prozessen, Realität wird.

Auf der Immobilienveranstaltung GREET Vienna ist IG Immobilien von ÖGNI Gründungspräsident Philipp Kaufmann als ethisches Unternehmen ausgezeichnet worden. Als Tochterunternehmen der OeNB sieht Direktor Ing. Hermann Klein IG Immobilien zu Transparenz gegenüber Kunden und Mietern verpflichtet: "Wir stehen für höchste Qualität bei Immobilien und unseren Dienstleistungen. Ethisches und nachhaltiges Handeln hatten daher bei uns immer einen hohen Stellenwert und die Zertifizierung war ein logischer Schritt, dies auch verbindlich in der Unternehmensphilosophie zu verankern." Für Philipp Kaufmann war es ein logischer Schritt, da IG Immobilien zu den Vorreiter der Nachhaltigkeit in Österreich zählt und die Geschäftsführung sowie die Mitarbeiter sich aus Überzeugung dem Paradigmenwechsel der Immobilienwirtschaft stellen.

Geschäftsführerin Mag. Karin Assem-Honsik erläutert, dass "die Geschäftsführung und die Mitarbeiter sich schon bisher einem strengen Verhaltenskodex verschrieben haben. Ethische Grundwerte werden daher schon seit langem gelebt, somit bedeutete der Zertifizierungsprozess keinen großen Mehraufwand." Frau Mag. Assem-Honsik ergänzt: "Wir sehen in der Zertifizierung außerdem die große Chance zur Professionalisierung und zur Verbesserung des Risikomanagements. Wir wollen mit diesem Schritt einen Marktvorteil generieren."

Die Zertifizierung, welche die erste ihrer Art in Europa ist, wird in Österreich von der ÖGNI in Kooperation mit der Initiative Corporate Governance (ICG) seit 2011 angeboten. Die zusammenhängende Systematik, welche aus der Branche für die Branche entwickelt wurde, bestehend aus Empfehlungen und Kodizes ermöglicht es Bau- und Immobilienunternehmen durch Corporate Governance, Compliance Management und Corporate Social Responsibility (CSR) umfassend nachhaltig zu agieren. Mit dem freiwilligen Regelsystem findet eine Selbstverpflichtung zu mehr Transparenz und nachhaltigem Handeln statt. Dabei, so Kaufmann weiter, gehe es nicht um Gutmenschen, sondern um gutes Management. Auf dem Weg zur Zertifizierung werden die Unternehmen von einem ÖGNI Auditor begleitet. Im Fall der IG Immobilien war es LeitnerLeitner.

Die Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) ist Motor der nachhaltigen Immobilienwirtschaft und hat das als gemeinnütziger Verein das Ziel, den Paradigmenwechsel der Bau- und Immobilienwirtschaft hin zur Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Als Instrument dazu dient die Umsetzung des 3-P-Ansatzes: Neben den Produkten stehen auch Prozesse und die handelnden Personen im Mittelpunkt. ÖGNI vereint alle Stakeholder, welche am Lebenszyklus einer Immobilie beteiligt sind und verschafft durch Kodices, Positionspapiere und Empfehlungen allen Akteuren neue Perspektiven der Nachhaltigkeit. Die ÖGNI bietet darüber hinaus Plattformen, um Forschungen, Entwicklungen und den aktiven Gedankenaustausch voranzutreiben. In all ihren Tätigkeiten agiert sie partnerschaftlich, nutzungsorientiert und lebenszyklusoptimiert.

