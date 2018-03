Junge ÖVP von Michael Spindelegger mit neuem Projekt beauftragt

Junge ÖVP erarbeitet Zukunftspaket für die nächsten Regierungsverhandlungen

Wien, 14. Juni 2013 (OTS) "Wir als Junge ÖVP wurden heute von Vizekanzler Michael Spindelegger mit dem Projekt betraut, Vorschläge für eine moderne, zukunftsorientierte Politik zu entwickeln. Diese Ideen sollen in Form eines Zukunftspaketes in die nächsten Regierungsverhandlungen eingebracht werden. Unter Federführung von unserem Bundesobmann Sebastian Kurz werden wir einen positiven Zugang aufzeigen, wie man die Probleme der Zukunft lösen kann und nehmen den Auftrag von Michael Spindelegger mit Stolz an", zeigt sich Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP, am Rande der heutigen gemeinsamen Pressekonferenz von Vizekanzler Michael Spindelegger und JVP-Bundesobmann Sebastian

Kurz überzeugt. ****

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Junge ÖVP mit der Ausarbeitung eines Demokratiereformpaketes betraut, welches derzeit auf Regierungsebene und im Parlament verhandelt wird. Dass die

Junge ÖVP heute erneut von Michael Spindelegger mit einem Projekt beauftragt wurde, verdeutlicht auch den Stellenwert junger Ideen in der ÖVP: "Wir haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass wir für Ideen aus einem jungen Blickwinkel ohne ideologische Scheuklappen stehen. Wir sind bereit, uns dieser Aufgabe zu stellen", so Melchior weiter.

Inhaltlich wird sich die Junge ÖVP speziell mit drei Themenblöcken auseinandersetzen, konkret Staat & Demokratie, Generationen & Zusammenleben sowie Aufstieg & Chancen: "Wir Jungen leben in einer anderen Lebenswelt als noch unsere Eltern und haben auch ein anderes Verständnis von Politik: Wir wollen selbst mitbestimmen können und nicht alles vom Staat vorgeschrieben bekommen. Wir wissen, dass Reformen im Pensions- und Pflegebereich mehr als notwendig sind. Und wir fordern mehr Platz für Eigeninitiative in der Gesellschaft und auch bessere Möglichkeiten, sich etwas aufzubauen und eine Familie zu gründen. Auf Basis dieser Überzeugungen machen wir uns an die Arbeit, damit das nächste Regierungsprogramm auch die Handschrift von uns Jungen trägt", zeigt sich Melchior abschließend überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP, Stephan Mlczoch, 0664/8592933,

stephan.mlczoch@junge.oevp.at, http://junge.oevp.at,

http://facebook.com/jungeoevp