Verkehrsministerin Bures eröffnet Nahverkehrsdrehscheibe Lieboch

Mehr Komfort und Sicherheit für Fahrgäste

Wien (OTS/BMVIT) - Für zwei Strecken der Graz-Köflacher Bahn (Graz-Köflach und Wies-Eibiswald) ist Lieboch der zentrale Verkehrsknotenpunkt. Am Freitag eröffneten Verkehrsministerin Doris Bures, Landeshauptmannstellvertreter Siegfried Schrittwieser, Verkehrslandesrat Gerhard Kurzmann, GKB-Generaldirektor Franz Weintögl, GKB-Aufsichtsratsvorsitzender Franz Eckart und Bürgermeister Rudolf Aichbauer im Rahmen eines Bahnhofsfestes die neu errichtete Nahverkehrsdrehscheibe Lieboch. ****

Die Nahverkehrsdrehscheibe Lieboch ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt des weststeirischen Personennahverkehrs. In einjähriger Bautätigkeit wurden die Bahnhöfe Lieboch und Premstätten-Tobelbad modernisiert, überdacht und mit Personentunnel, die den barrierefreien Zugang ermöglichen, ausgestattet. Bei der kompletten Neugestaltung der Außenanlagen wurden kundenfreundliche Aufenthaltszonen ebenso integriert wie überdachte Fahrradabstellplätze. Die neue Nahverkehrsdrehscheibe Lieboch vereint Zugangskomfort und höchste Sicherheitsstandards für Fahrgäste. Die Gesamtkosten des Projekts betragen 4,6 Millionen Euro (Lieboch: 2,4 Mio. Euro/Premstätten-Tobelbad: 2,2 Mio. Euro).

"Wir investieren massiv in den Ausbau der umweltfreundlichen Schiene, sowohl bei der Infrastruktur als auch beim Angebot, weil sie umweltfreundliche, sichere und leistbare Mobilität garantiert. Das sind Investitionen, die sich doppelt rechnen. Wir schaffen damit Arbeitsplätze in der Region, und für die Fahrgäste bringt das sehr viel mehr Komfort, sie kommen mit der Bahn schnell und umweltfreundlich ans Ziel", so Verkehrsministerin Doris Bures.

Dass dieses Angebot angenommen wird, zeigen die stark steigenden Fahrgastzahlen. Nie zuvor sind in Österreich so viele Menschen mit der Bahn gefahren. Im Vorjahr verbuchten die heimischen Bahnen 262 Millionen Fahrgäste. Das sind um 18 Millionen mehr als im Jahr 2011. Und in dieser insgesamt sehr positiven Entwicklung hebt sich die S-Bahn in der Steiermark noch einmal hervor. In den letzten fünf Jahren gab es hier ein Plus von 40 Prozent. Allein im Vorjahr eine Zunahme um zwölf Prozent.

Fünf Jahre S-Bahn Steiermark

2008 begann mit der Zusammenarbeit von ÖBB, Steirischen Landesbahnen, GKB (Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH) und Verkehrsverbund Steiermark eine neue Ära des Schienenverkehrs in der Steiermark. In fünf Korridoren fährt die S-Bahn von Graz aus in die umliegenden Regionen, bereits von Beginn an wurde das Fahrplanangebot laufend durch die Verdichtung des Taktverkehrs verbessert. Daher können mittlerweile rund 150 zusätzliche Zugverbindungen angeboten werden -unter anderem zu den Spitzenzeiten am Morgen im Viertelstundenintervall nach Graz oder Zugverbindungen bis Mitternacht. Durch diese Attraktivierung des Schienennahverkehrs konnte eine deutliche Steigerung der Fahrgastzahlen erreicht werden.

S-Bahn Rekordergebnis

Neueste Zahlen auf Basis einer kürzlich erfolgten Erhebung ergaben im Vergleich zur Zeit vor der S-Bahn ein Fahrgastplus von fast 40 Prozent. Allein im Jahr 2012 konnte eine Steigerung von über 12 Prozent erreicht werden. 37.600 Fahrgäste nutzen an einem durchschnittlichen Werktag die S-Bahn, das sind um 10.700 Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer mehr als noch vor fünf Jahren. Außerdem werden weitere Fahrgaststeigerungen erwartet, da Angebotsmaßnahmen nach ca. drei Jahren voll greifen. Das ursprünglich für das Jahr 2014 angestrebte Ziel, 30 Prozent mehr Fahrgäste zu haben, wurde bereits zwei Jahre früher erreicht.

Fahrgastentwicklung der GKB

Auch die Fahrgastentwicklung der GKB ist erfreulich. Die Linie S-7 von Graz nach Köflach beeindruckt mit einer Fahrgaststeigerung von 16 Prozent oder 4.100 zusätzlichen Kunden, während die Linien S-6/D-61 von Graz nach Wies-Eibiswald sogar mit einer Steigerung von 24 Prozent oder 5.700 zusätzlichen Kunden aufwarten kann. Auch die Umwelt profitiert: 12.400 zusätzliche tägliche Fahrgäste sparen rund 8.500 Tonnen CO2 pro Jahr. Damit ist die S-Bahn auch eines der wichtigsten Klimaschutzprojekte des Landes Steiermark. (Schluss)

