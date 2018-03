Hauptbahnhof Wien: Abschnitt der Sonnwendgasse wird umgebaut

Wien (OTS) - Zur weiteren Erschließung des Hauptbahnhofes Wien wird die Sonnwendgasse im Abschnitt von Landgutgasse bis Humboldtgasse im 10. Bezirk umgebaut. Am Montag, dem 17. Juni 2013, beginnt die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Details

Für RadfahrerInnen werden beidseitig Ein-Richtungs-Radwege realisiert. Für den motorisierten Individualverkehr werden Abbiegefahrstreifen ins Hauptbahnhofgelände geschaffen. Weiters werden bestehende Ampelanlagen adaptiert und Gehsteige saniert. Zusätzlich wird die Sonnwendgasse durch Baumscheiben attraktiviert.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer wird die Sonnwendgasse von Landgutgasse bis und in Richtung Humboldtgasse als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung in Fahrtrichtung Landgutgasse erfolgt über die Humboldtgasse - bei gleichzeitiger Umkehrung der Einbahnführung. Während der Umbauarbeiten am Kreuzungsplateau Sonnwendgasse/Landgutgasse ist das Linksabbiegen, von der Gudrunstraße kommend, in die Landgutgasse nicht möglich.

Örtlichkeit der Baustelle: 10., Sonnwendgasse von Landgutgasse bis Humboldtgasse

Baubeginn: 17. Juni 2013

Geplantes Bauende: 20. Dezember 2013

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

