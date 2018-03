Spindelegger beauftragt Sebastian Kurz mit Zukunftsprogramm für nächste Regierung

Junge leisten Beitrag für nächstes Regierungsprogramm - Spindelegger: Junger Blickwinkel für frischen Wind in der Politik - Kurz: Keine ideologischen Fragen, sondern vernünftige Lösungen

Wien, 14. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Nach zahlreichen erfolgreichen Umsetzungen erteile ich heute der Jungen ÖVP einen weiteren Auftrag: ein Zukunftspaket mit Vorschlägen und frischen Ideen für die nächste Generation auszuarbeiten, für eine neue Regierung", so ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit JVP-Bundesobmann und Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz. "Es braucht frischen Wind für die österreichische Politik. Wir brauchen einen anderen, jungen Blickwinkel auf Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Bei der SPÖ macht das Karl Blecha, bei uns Sebastian Kurz", zeigt der ÖVP-Bundesparteiobmann den Unterschied auf. Bei dem JVP-Paket soll es nicht um Ja-Nein-Fragen oder um ideologische Positionen gehen, sondern um einen vernünftigen und jungen Arbeitsansatz. "Ich möchte, dass aus den Augen der Jungen heraus unsere Werte in eine Form gegossen werden, aus der Maßnahmen folgen", so Spindelegger. ****

"Es hat sich bisher ausgezahlt, die Jungen ran zu lassen.

Themen werden anders angedacht und neue, innovative Vorschläge vorgebracht", unterstreicht Spingelegger die bereits umgesetzten Ideen von Sebastian Kurz. "Staatsbürgerschaft durch Leistung, Deutsch vor Schuleintritt und das Demokratiepaket, das mittlerweile Parteilinie ist, sind nur eine Auswahl der Themen, die auf den

Boden gebracht wurden. Es gibt in Österreich eine andere, neue Qualität der Diskussion in Integrationsfragen. Das ist der Verdienst von Sebastian Kurz", so Spindelegger.

"Es ist immer frustrierend, wenn man sich als junger Mensch Konzepte überlegt und diese versanden. Wir freuen uns, dass in der ÖVP ein anderer Geist herrscht", erklärt JVP-Bundesobmann Sebastian Kurz. Durch das Integrationsstaatssekretariat haben die Jungen die Möglichkeit gehabt, mitzuregieren, und im Demokratiepaket konnten sie ihre Ideen soweit einbringen, dass es zum Beschluss im Bundesparteivorstand gekommen ist. "Wir wollen jetzt auch einen Beitrag für das nächste Regierungsprogramm leisten. Es geht dabei nicht darum, linker oder rechter zu werden, sondern es geht um den anderen, jungen Blickwinkel."

Die Arbeit werde auf drei Bereiche aufgeteilt: Staat & Demokratie, Generationen & Zusammenleben, sowie Aufstieg & Chancen. "Es braucht einen neuen Politikzugang, weg von Bevormundung und Obrigkeitsdenken, hin zu mehr Transparenz und Mitbestimmung. Dafür muss der Bürger im Mittelpunkt stehen"^, betont Kurz. Beim Thema Generationen und Zusammenleben gehört die Integration genauso hinein wie der demographische Wandel. "Die Systeme müssen sich verändern. Es kann nicht sein, dass wir immer älter werden und das tatsächliche Pensionsantrittsalter in Österreich bestehen bleibt", so Kurz, der festhält, dass Junge oft glauben im Lotto gewinnen zu müssen, um sich etwas aufbauen zu können. "Wir haben das Problem, dass viele junge Menschen die Schule verlassen, ohne dass sie einen Abschluss haben. Gleichzeitig klagen wir über einen Fachkräftemangel." Es brauche das späte Reparieren, aber das sollte die Ausnahme sein. "Die Regel sollte die Frühförderung sein", so Kurz, der festhält: "Wir nehmen diese Rolle als Junge ÖVP an. Wir freuen uns, dass uns Michael Spindelegger schon oft das Vertrauen ausgesprochen hat, und freuen uns darauf, dass wir am Regierungspaket mitarbeiten können."

Die ÖVP ist die einzige Partei, die die Jungen voll einbindet. Vor zwei Jahren hat Parteiobmann Spindelegger den Obmann der JVP, Sebastian Kurz, mit der Aufgabe betraut, in einem neu geschaffenen Staatssekretariat das bis dahin als Top-Problem gehandelte Thema Integration neu zu gestalten. Seither ist einiges passiert: Die Staatsbürgerschaft wird nach dem Prinzip Leistung reformiert, Deutsch wird Kriterium für die Schulreife, die Frühförderung im Kindergarten wurde wieder eingeführt, ein Paket gegen Schulpflichtverletzungen geschnürt, die Berufsanerkennung vereinfacht und vieles mehr. Vor einem Jahr hat Parteichef Spindelegger die JVP beauftragt, ein Demokratiepaket zu erarbeiten. Dieses wurde später zur Parteilinie erklärt, einiges wurde umgesetzt: Vorzugsstimmen wurden per Gesetz aufgewertet, bei der Steuerzweckwidmung gibt es einen Probelauf im BMF und die

Aufwertung von Volksbegehren durch verpflichtende Volksbefragungen ist mittlerweile Common Sense aller Parlamentsparteien. Niemals zuvor gab es so viel Bewegung bei diesem Thema.

Der Vizekanzler hebt die Arbeit der JVP in Sachen Demokratiepaket hervor: "Bisher wurde noch nie zuvor in Österreich so intensiv an einer echten Demokratiereform gearbeitet, wie derzeit. Die Junge ÖVP hat das mit ihrem neuen Blickwinkel geschafft und das möchte ich auch für die Zukunft erreichen. Ich wünsche mir Impulse für unsere Diskussionen in Sachen Staat, Demokratie, Generationen und Aufstiegschancen", so ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger abschließend.

