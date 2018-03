Kampagne "Österreich radelt zur Arbeit 2013" erradelt mehr als 1 Million Kilometer!

Die Rad-Motivationskampagne hat im dritten Jahr alle neun Bundesländer zum Radel-Lotto-Monat Mai vereint

Wien (OTS) -

17.000 TeilnehmerInnen

Erstmals haben bei der vom Lebensministerium mit unterstützen und von der Radlobby Österreich durchgeführten Kampagne "Radelt zur Arbeit" alle neun Bundesländer in einem Monat zur gemeinsamen Promotion des Verkehrsmittels Fahrrad für den alltäglichen Arbeitsweg kooperiert. Resultat: Fast 17.000 RadlerInnen waren für den Radel-Lotto-Monat Mai registriert, über 1 Million Kilometer wurden von rund 3.300 Teams aktiv erradelt und so 177 Tonnen CO2-Schadstoffausstoß vermieden. Damit wurde das Ziel von 15.000 TeilnehmerInnen übertroffen!

Erfolgreiche Kooperationen

Dadurch wurde auch eindrucksvoll bewiesen, dass selbst ein Monat mit spätherbstlichem Wetter wie dieser Mai nicht vom Alltags-Radeln abhält! Neuerungen, die 2013 zum imposanten Ergebnis beigetragen haben: Mit Kärnten kam ein neues Bundesland zur Kern-Kampagne, und die Länderkampagnen "Kilometerradln" in Niederösterreich, der "Fahrradwettbewerb" in Tirol und Vorarlberg sowie "Wer radelt gewinnt" in Salzburg haben als Kooperationspartner gemeinsam 3.300 RadlerInnen beigesteuert! Darüber hinaus bot die Smartphone-App "RadeltZurArbeit" heuer erstmals direkte Kilometeraufzeichnung beim Radeln, die App wurde von 2.000 TeilnehmerInnen downgeloadet.

Radfahren ist aktiver Klimaschutz

"Die Unwetter der letzten Wochen zeigen uns, wie wichtig der Kampf gegen die Klimaveränderungen ist. Menschen, die mit dem Rad zu Arbeit fahren, leben gesünder und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Darum unterstützt das Lebensministerium `Österreich radelt zur Arbeit'! Dass damit jedes Jahr mehr TeilnehmerInnen angesprochen werden, freut mich auch persönlich sehr. Denn so können wir gemeinsam einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten", so Umweltminister Nikolaus Berlakovich abschließend.

Radeln zur Arbeit spart Krankenstandskosten

"Die Kampagne motiviert erfolgreich, das tägliches Pendeln zum Arbeitsplatz mit sportlicher Aktivität zu verbinden. Neben Vorteilen für den Klimaschutz und einer erhöhten Fitness ergeben sich auch positive Effekte für die Unternehmen", so Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Körperliche Betätigung senkt die Anzahl der Krankenstandstage. Der Radrechner für Betriebe (www.klimaaktivmobil.at/radrechner ) weist für die teilnehmenden Radler rund 2,2 Millionen Euro an Kosteneinsparungen für die Wirtschaft aus. "Deshalb unterstützt die WKÖ die Kampagne 'Radelt zur Arbeit' und hat selbst mit proFITNESS eine erfolgreiche Plattform zur Gesundheitsförderung geschaffen. Die Förderung der Gesundheit in den Betrieben hat mehrere Gewinner und zahlt sich aus.", so Hochhauser.

Mehr als 1.000 Preise

"Wir sind hochzufrieden mit dem Ergebnis der Kampagne, die viele neue RadlerInnen auf den Arbeitsradweg brachte, und freuen uns schon auf die Fortsetzung 2014!", schließt Alec Hager, Sprecher der Radlobby Österreich. Nun folgen die Schlussevents mit Preisübergaben der über 1.000 Sachpreise. Dem Bundessieger der Radabstellanlagen-Verlosung, einem Team der Caritas Wien, überreichte Umweltminister Berlakovich im Rahmen der Velo-city Konferenz in Wien den Hauptpreis.

www.radeltzurarbeit.at

