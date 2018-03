BMF: Neuerungen und Erweiterungen bei steuerlichen Erleichterungen für Opfer von Katastrophenschäden

Finanzministerium unterstützt rasch per Erlass

Wien (OTS) - Bereits am 4. Juni informierte das Bundesministerium für Finanzen über die steuerlichen Erleichterungen bei Katastrophenschäden. Auf Grund eines Erlasses vom 12. Juni 2013 konnten damals noch in Begutachtung befindliche Maßnahmen rasch und effizient umgesetzt werden. Darüber hinaus reagierte das Finanzministerium auf die Not der Betroffenen und erweiterte die Frist für die Einreichung bestimmter Abgabenerklärungen.

Folgend die Neuerungen zur steuerlichen Erleichterungen bei Katastrophenschäden:

Erstreckung der Frist für die Einreichung bestimmter Abgabenerklärungen

- Gemäß § 134 Abs. 1 zweiter Satz Bundesabgabenordnung (BAO) sind die Abgabenerklärungen für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer sowie für die Feststellung der Einkünfte (§ 188 BAO) bis Ende Juni 2013 einzureichen, wenn die Übermittlung elektronisch erfolgt. Für die genannten Abgabenerklärungen des Jahres 2012 wird diese Frist allgemein bis 31. August 2013 erstreckt.

Erleichterungen bei Steuer(nach)zahlungen Insbesondere:

Kein Säumniszuschlag bei katastrophenbedingtem Zahlungsverzug

Kein Verspätungszuschlag bei katastrophenbedingten Fristversäumnissen

Herabsetzung der Vorauszahlungen: Sind Steuerpflichtige von der Hochwasserkatastrophe betroffen, kann gemäß § 45 Abs. 5 EStG 1988 ein Antrag auf Anpassung (Herabsetzung) der Vorauszahlungen bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer bis 31. Oktober 2013 gestellt werden. Da die verlängerte Antragsmöglichkeit auf den Katastrophenfall eingeschränkt ist, ist der Antrag nur mit den konkreten Umständen, die das Einkommen des Antragstellers im Zusammenhang mit den Hochwasserschäden berühren, zu begründen.

Ermessensübung

Bei der Ermessensübung (insbesondere für Nachsichten gemäß § 236 Bundesabgabenordnung) wird auf die besondere Situation, die im Einzelfall durch die Hochwasserkatastrophe entstanden ist, entsprechend Bedacht genommen.

Absehen von Grunderwerbsteuer bei Absiedelung

Das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel wurde mit internem Erlass vom 12. Juni 2013 angewiesen, gemäß § 206 Abs. 1 lit. a BAO von der Erhebung der Grunderwerbsteuer für den Ersatzerwerb eines Grundstückes durch den Eigentümer eines von den Hochwasserkatastrophen betroffenen Grundstückes zum Zweck der Absiedelung Abstand zu nehmen, wenn die Gegenleistung für das Ersatzgrundstück den gemeinen Wert des Grundstückes vor Eintritt des Katastrophenschadens nicht übersteigt.

Übersteigt die Gegenleistung für das Ersatzgrundstück den gemeinen Wert, ist dieser von der Bemessungsgrundlage abzuziehen. Dies gilt bei Miteigentum insoweit entsprechend, als jeweils auf den Anteil am Ersatzgrundstück und auf den Anteil an dem von der Katastrophe betroffenen Grundstück abzustellen ist.

Voraussetzung für die Nichterhebung ist, dass der Wohnsitz oder Betrieb (Betriebsstätte) innerhalb von 4 Jahren ab Ersatzbeschaffung auf das Ersatzgrundstück verlegt wird.

Der Eintritt des Schadens ist im Falle der Selbstberechnung durch einen gemäß § 11 Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) 1987 befugten Parteienvertreter diesem nachzuweisen. Der Parteienvertreter hat bei der Erfassung der Daten des Rechtsvorganges aus dem DropDownMenü Befreiungsbestimmungen "Hochwasser Mai/Juni 2013 (§ 206 Abs. 1 lit. a BAO)" auszuwählen.

Wird die Abgabenerklärung durch einen Parteienvertreter elektronisch übermittelt, hat dieser analog zur Selbstberechnung die Befreiungsbestimmung "Hochwasser Mai/Juni 2013 (§ 206 Abs. 1 lit. a BAO)" auszuwählen. Das Finanzamt hat den Nachweis über den Schaden abzuverlangen.

Der Nachweis kann insbesondere erfolgen durch:

Bestätigung der Gemeinde,

Vorlage des Schadenserhebungsprotokolls,

Bestätigung durch diverse öffentliche Förderungsstellen (z.B. Katastrophenfonds) oder

öffentliche Einrichtungen (z.B. Feuerwehr, Rotes Kreuz).

Der gemeine Wert des von der Katastrophe betroffenen Grundstückes ist im Falle der Selbstberechnung durch einen gemäß § 11 Abs. 1 GrEStG 1987 befugten Parteienvertreter diesem, andernfalls dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel glaubhaft zu machen.

Ist die Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer durch einen hierzu befugten Parteienvertreter bereits erfolgt und die Frist zur Selbstberechnung noch nicht abgelaufen, kann der Parteienvertreter die Berechnung berichtigen.

Bis zum Ablauf der Frist zur Selbstberechnung ist der selbst berechnete Betrag an das Finanzamt zu entrichten. Liegen die Voraussetzungen für die Nichterhebung der Grunderwerbsteuer vor, wird der entsprechende Nachweis gegenüber dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel erbracht und der gemeine Wert des von der Katastrophe betroffenen Grundstückes entsprechend glaubhaft gemacht, hat das Finanzamt die Grunderwerbsteuer rückzuerstatten.

Absehen vom Altlastenbeitrag

Abfälle, die nachweislich und unmittelbar durch Katastrophenereignisse, insbesondere durch Hochwasser, Erdrutsche, Vermurungen und Lawinen, angefallen sind, sind von der Entrichtung des Altlastenbeitrags gemäß § 3 Abs. 4 Altlastensanierungsgesetz befreit. Voraussetzung für diese Beitragsbefreiung ist das Vorliegen einer Bestätigung jener Gemeinde, in der das Katastrophenereignis stattgefunden hat. Aus der Bestätigung muss ersichtlich sein, dass die Abfälle unmittelbar durch Katastrophenereignisse angefallen sind. Sofern der Beitragsschuldner nicht selbst Geschädigter der Katastrophenereignisse ist, gilt die Beitragsfreiheit nur dann, wenn der Abgabenvorteil an den Geschädigten der Katastrophenereignisse weitergegeben wird. Dies ist vom Beitragsschuldner in geeigneter Weise auf Rechnungen, Lieferscheinen oder Wiegezetteln für seine Kunden ersichtlich zu machen. Als Geschädigter im Sinne dieser Bestimmung gilt derjenige, der die Kosten der Behandlung zu tragen hat.

Sämtliche Informationen zu den steuerlichen Erleichterungen für Opfer von Katastrophenschäden finden Sie unter

https://www.bmf.gv.at/karussell/erleichterung-katastrophen.html

