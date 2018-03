Felbertauern-Sperre: Erfolg für BZÖ-Initiative zur Unterstützung Osttiroler Betriebe

BZÖ-Initiative wird als Allparteienantrag eingebracht - Druck auf Fekter, rasch finanzielle Unterstützung bereitzustellen

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich der BZÖ-Abgeordnete und Tiroler BZÖ-Obmann Gerhard Huber über eine Allparteieneinigung, seine Initiative zur Unterstützung Osttiroler Betriebe in Form eines Sechs-Parteienantrags mitzutragen und im kommenden Tourismusausschuss zu beschließen. "Viele Wirtschafts- und Tourismusbetriebe in der Region müssen aufgrund der jüngsten Naturkatastrophen bereits Umsatzrückgänge von bis zu 80 Prozent hinnehmen. Gerade Osttiroler Firmen leiden besonders unter der Felbertauern-Sperre", schildert Huber den Hintergrund seiner Initiative und beziffert den bisherigen Schaden für Wirtschaft und Tourismus in der Region mit rund 800.000 Euro. "Bis die Felbertauernstraße wieder befahrbar wird, können es bis zu fünf Millionen Euro werden", befürchtet Huber.

"Es ist ein besonders schöner Verhandlungserfolg für das BZÖ, dass auf Basis unserer Initiative jetzt auf parlamentarischer Ebene rasch gehandelt wird, während auf regionaler Ebene aufgrund von parteipolitischen Kleinstscharmützeln noch nicht einmal mit dem versprochenen Bau der Ersatzstraße begonnen werden konnte", freut sich Huber, der abschließend betont: "Mit diesem Entschließungsantrag wird entsprechend politischer Druck auf die Bundesregierung und die Finanzministerin ausgeübt, den gemeinsamen Wunsch aller Fraktionen im Sinne der betroffenen Betriebe zügig umzusetzen und rasch finanzielle Unterstützung sicherzustellen!"

