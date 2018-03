Nationalrat - Lohfeyer: Petitionsausschuss behandelte in 22 Sitzungen mehr als 280 Bürgeranliegen

Hob Petitionen zu Kostenübernahme bei Suche nach Blindgängern und zu Agro-Treibstoff hervor

Wien (OTS/SK) - Im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen sind in dieser Gesetzgebungsperiode in 22 Sitzungen mehr als 280 Bürgeranliegen behandelt worden. Die SPÖ-Bereichssprecherin für Petitionen und Bürgerinitiativen Rosa Lohfeyer präsentierte in der heutigen Nationalratssitzung den letzten Sammelbericht des Petitionsausschusses. "Auch in der kommenden Periode wird sich das Parlament mit Fragen der Bürgerbeteiligung und Transparenz von politischen Entscheidungen beschäftigen", so Lohfeyer am Freitag im Nationalrat. ****

Aus dem aktuellen Sammelbericht hob die SPÖ-Abgeordnete zwei Petitionen hervor. Eine Salzburger Initiative forderte die Kostenübernahme bei der Beseitigung von Kriegsrelikten durch den Bund. Derzeit sei das Innenministerium zwar für die Beseitigung von Blindgängern zuständig, die Kosten für Suche und Freilegung würden jedoch bei den Grundeigentümern und Grundeigentümerinnen bleiben. "Derzeit besteht leider keine Bereitschaft, dieses Problem für die Betroffenen zufriedenstellend zu lösen", bedauert Lohfeyer.

Eine weitere Petition fordert, dass in Schwellen- und Entwicklungsländern soziale und ökologische Mindeststandards bei der Produktion von Agro-Treibstoffen eingehalten werden. Hier, so Lohfeyer, sei vor allem Umweltminister Berlakovich gefordert: "Wir kaufen unseren Agro-Treibstoff aus Schwellen- und Entwicklungsländern zu, der dort zum Teil unter menschenverachtenden Bedingungen und mit sehr geringen Umweltstandards produziert wird. Minister Berlakovich wäre hier besonders gefordert, für die Einhaltung der Menschenrechte einzutreten", sagte die SPÖ-Petitionssprecherin. Sie forderte Berlakovich auf, sich in der EU für ein Moratorium der Beimischungsquoten einzusetzen. (Schluss) em/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493