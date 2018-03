Syrien - BZÖ-Scheibner: Obama soll Friedensnobelpreis zurückgeben

US-Präsident betätigt sich mit Waffenlieferungen an syrische Rebellen als Kriegstreiber

Wien (OTS) - Der außenpolitische Sprecher des BZÖ, Abg. Herbert Scheibner, übt heftige Kritik an der Ankündigung von US-Präsident Barack Obama, Waffen an die syrischen Rebellen liefern zu wollen. "Schon in der Vergangenheit wurde mehrfach die Behauptung aufgestellt, die syrische Armee habe Chemiewaffen eingesetzt, was sich aber nicht bewahrheitet hat beziehungsweise der Giftgaseinsatz den Rebellen zugeordnet wurde. Es ist völlig unverantwortlich, jetzt ohne objektive Überprüfung der UNO aufgrund eines möglichen Verdachtes das Kriegstreiben durch Waffenlieferungen noch mehr voranzutreiben. Wenn Obama tatsächlich so vorgeht und die kriegerischen Handlungen in der Region durch Waffenlieferungen unterstützt, dann ist das eines Friedensnobelpreisträgers unwürdig und der US-Präsident soll diesen Preis zurückgeben", so Scheibner.

Die USA sollten sich für Scheibner auf diplomatischem Wege dafür einsetzen, dass die bestehenden Waffenlieferungen von Russland und Saudi Arabien an die syrische Armee und an die Rebellen gestoppt werden, anstatt durch neue Waffenlieferungen zusätzlich die Gewalt zu fördern. "Die einzige Möglichkeit für eine friedliche Lösung des Konflikts ist, Verhandlungen auf gleichberechtigter Basis zwischen den Konfliktgruppen zustande zu bringen."

Obama orientiere sich mit seiner Vorgehensweise an George W. Bush, der den Besitz von Massenvernichtungswaffen als Grund für den Einmarsch der USA im Irak angegeben hatte, die aber niemals gefunden wurden. "Damit stellt sich der für seine Friedensbemühungen so hochgelobte Präsident Obama gegen die Menschenrechte und betätigt sich als Kriegstreiber", kritisiert Scheibner.

