Statistik: Aktuell rund 3.900 Priester in Österreich

Zahl der Geistlichen leicht rückläufig

Wien, 14.06.13 (KAP) Derzeit gibt es laut einem "Kathpress"-Rundruf in den österreichischen Diözesen rund 3.900 Priester in Österreich. Diese Gesamtzahl setzt sich aus den heimischen Diözesanpriestern, Priestern aus anderen Ländern und aus Ordenspriestern zusammen. Die Zahl der Priester ist leicht rückläufig. Die amtliche kirchliche Statistik weist für 2008 4.052 Priester aus, 2011 waren es 4.035.

Für die Erzdiözese Wien weist der aktuelle Schematismus rund 1.160 Priester aus. Die Erzdiözese Salburg vermeldete 197 Priester, davon sind 139 aktiv.

In der Diözese Graz-Seckau sind 314 Weltpriester tätig. Die Zahl der Ordenspriester beläuft sich auf 137. Laut Angaben der Diözese Linz wirken in Oberösterreich 392 Weltpriester und 302 Ordenspriester. Die Diözese St. Pölten gibt 273 Weltpriester und 222 Ordenspriester an.

In der Diözese Gurk-Klagenfurt gibt es aktuell insgesamt 258 Priester, davon sind 205 Weltpriester und 53 Ordenspriester. 247 Priester sind in der Diözese Innsbruck tätig.

Die Diözese Eisenstadt hat 138 Weltpriester. Die Zahl der Ordenspriester beträgt 27. Die Diözese Feldkirch meldet insgesamt 204 Priester, davon sind 143 Welt- und 61 Ordenspriester. Der Militärdiözese gehören 22 Priester an.

Zu diesen Zahlen kommen dieser Tage rund 20 Neupriester hinzu.

