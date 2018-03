Grüne Wien/Hebein: Zeitliche Einschränkung der Prostitution in Liesing ist "Kopf in den Sand"-Politik

Wien (OTS) - "Die zeitliche Einschränkung der Straßenprostitution in Liesing löst keine Probleme, sondern führt nur zu einer weiteren Verdrängung", kommentiert die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein, den gestrigen Beschluss in der Bezirksvertretungssitzung, die Straßenprostitution tagsüber im Industriegebiet in Liesing zu verbieten. "Diese Einschränkung widerspricht den Zielen des Prostitutionsgesetzes und folgt stattdessen dem Florianiprinzip. Im Prostitutionsgesetz wurde eine Entlastung des Wohngebiets und gleichzeitig die Schaffung von genügend Bereichen für die Frauen verankert. Die zeitliche Einschränkung, die jetzt beschlossen wurde, entspricht einer schleichenden Abschaffung der Straßenprostitution", so Hebein. Hier werde der Spielraum der Polizei auf unverhältnismäßige Art politisch benützt.

Der Klubobmann der Grünen Liesing, Tarik Darwish, ergänzt: "Wir haben in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung die zeitliche Einschränkung der Straßenprostitution abgelehnt. Eine zeitliche Einschränkung führt nur dazu, dass die Prostitution in die Seitengassen verdrängt wird, und das kann nicht im Interesse der BürgerInnen liegen. Von der Einschränkung sind 10-20 Frauen betroffen. Es kommt einer Utopie gleich zu glauben, dass sich die Straßenprostitution dadurch in Luft auflösen würde", so Darwish abschließend.

