Lueger: Zuwanderung als Chance begreifen

Vielfalt nutzen und Migration nicht immer nur als Bedrohung und Gefahr sehen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der gestern präsentierten OECD-Studie, wonach die dauerhafte Zuwanderung nach Österreich im Steigen ist, betont SPÖ-Integrationssprecherin Angela Lueger, dass es notwendig ist, Zuwanderung als Chance zu begreifen. "Statt Zuwanderinnen und Zuwanderer immer nur als Bedrohung zu sehen, ist es sinnvoller, sie in ihrer Vielfalt als Chance zu begreifen und sich den Herausforderungen zu stellen", sagt Lueger am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die SPÖ-Integrationssprecherin verweist in diesem Zusammenhang auf Ergebnisse der von ihr initiierten Veranstaltungsreihe im SPÖ-Parlamentsklub "Miteinander reden - Miteinander leben - Gemeinsam die Zukunft gestalten", die zum Ziel hat, die zukünftigen Herausforderungen an eine nachhaltige Integrationspolitik zu definieren. Eines der Ergebnisse ist einerseits das Bekenntnis zur Förderung der Mehrsprachigkeit und andererseits Bildung und Chancengleichheit als wesentliche Elemente für eine erfolgreiche Integrationspolitik zu erkennen. "Wir dürfen kein Kind am Weg ins Erwachsenenleben verlieren. Sprachliche Vielfalt ist ein Gewinn für die Wirtschaft und ein großes Potential, das gefördert werden muss", so Lueger.

Wobei die SPÖ-Integrationssprecherin betont, dass die Integrationsdebatte nicht zu einer ausschließlichen Sprachendebatte werden darf. "Wollen wir eine nachhaltige und funktionierende Integration, brauchen wir unter anderem den Ausbau von ganztägigen Schulformen und eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen", so Lueger. "So vielfältig die Menschen sind, die nach Österreich zuwandern, so vielfältig sind auch die Herausforderungen und Hürden." Daher brauche es einen Perspektivenwechsel und die Erkenntnis, dass Zuwanderung nicht eine Gefahr ist, sondern eine Chance. (Schluss) bj/rm/mp

