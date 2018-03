"Schmatzo": Szenekoch Alexander Kumptner schwingt mit Kindern den Kochlöffel in ORF eins

Wien (OTS) - Gemeinsam auswählen, kochen und genießen - darum geht es Thomas C. Brezina in seinem neuen Koch-Kids-Club "Schmatzo", der ab 6. Juli 2013 jeweils am Samstag um 8.55 Uhr (Wiederholung am Sonntag um 8.30 Uhr) im Rahmen von "okidoki" in ORF eins zu sehen ist. In "Schmatzo" kocht Szenekoch Alexander Kumptner (Albertina Passage) gemeinsam mit jeweils zwei Kindern köstliche Gericht für Groß und Klein. "Es gibt viele Speisen, die Kindern auch wirklich schmecken -und darauf legen wir viel Wert. Wir wollen aber auch vermitteln, dass gemeinsames Kochen Spaß macht", erklärt Thomas C. Brezina und ergänzt: "Das Wichtigste sind bei uns die Kinder, die auch die Rezepte selber aussuchen, beim Kochen voll dabei sind und dann auch beim Kosten." Neben dem gemeinsamen Kochen liefert "Schmatzo" interessante Informationen rund um die Themen Kochen, gesunde Ernährung und den bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Auch Bastelideen und -anleitungen sind Teil der Sendung, die vorerst 16 Mal zu sehen sein wird.

Szenekoch Alexander Kumptner: "Kochen mit Kindern ist toll - das ist nicht mehr nur Beruf, es macht auch viel Spaß."

"Es ist eine Herausforderung, mit Kindern zu kochen, aber es ist eine coole Sache. Es ist schön, einen Bezug zum Produkt herzustellen und den Kindern zu zeigen, woher die einzelnen Zutaten kommen", verrät Alexander Kumptner und meint weiter: "Für mich ist es jetzt nicht mehr nur Beruf, sondern ich habe richtig Spaß dabei. Das ist eine sehr schöne Abwechslung."

Alexander Kumptner wurde am 3. Juni 1983 in Wien geboren. 2001 hat er seine Kochlehre bei Werner Matt im Hilton Vienna Plaza begonnen und 2005 erfolgreich abgeschlossen. Anschließend folgten für den Wiener vier Jahre in Reinhard Gehrers Restaurant Corso. Zur Aus- und Weiterbildung war Alexander in dieser Zeit auch in verschiedenen renommierten Restaurants in Deutschland tätig. Danach arbeitete er als Küchenchef in Gehrers K47. Seit Herbst 2011 ist Alexander der Küchenchef im Szenelokal Albertina Passage, einem modernen Dinnerclub. Seine Lieblingsspeise ist Pasta.

Noah, Anna und Theresa - drei Miniköche von "Schmatzo"

Noah, 10: "Ich habe ab und zu beim Kochen geholfen. Aber seit dem ich bei 'Schmatzo' dabei bin, kann ich viel mehr. Alex hat uns viel beigebracht, nicht nur neue Rezepte, sondern auch ganz neue Speisen."

Theresa, 11 und Anna, 13: "Alex verrät uns auch viele Tricks - zum Beispiel wie man Gemüse oder Obst richtig schneidet - so dass man sich nicht weh tut. Alex als Lehrer ist ziemlich gut. Er ist sehr nett und lustig", erklärt Theresa und Anna ergänzt: "Er ist gar kein Lehrer - er ist mehr ein Freund, der uns Kochen beibringt." Besonders ein Rezept hat es den Kindern angetan, wie Anna berichtet: "Wir haben Frozen Yogurt gemacht und das war toll. Es schaut viel schwieriger aus, ist aber wirklich ganz einfach. Das werde ich sicher mal für meine Freundinnen machen."

Von Smoothies über Mexiko-Wraps bis zur Mini-Pizza

Insgesamt stehen rund zehn Mädchen und Buben zwischen neun und 13 Jahren gemeinsam mit Szenekoch Alexander Kumptner in der "Schmatzo"-Küche im Feigenhof in Wien. Auf dem bunten Menüplan stehen u. a. selbst gemachte Köstlichkeiten wie Smoothies, Fischstäbchen mit Kartoffelsalat, Kartoffel-Karottenrösti mit Mango-Chutney, Topfenknödel mit Himbeeren und Vanillecreme und Mexiko-Wraps. In der ersten Ausgabe am 6. Juli bereitet der Koch-Kids-Club Mini-Pizza zu.

"Schmatzo" zeigt Kindern und ihren Eltern tolle Rezepte, die Kinderaugen zum Strahlen bringen - eine moderne Küche mit Gerichten, die leicht und schnell zubereitet sind, köstlich aussehen und super schmecken. Im Koch-Kids-Club bereiten Kinder gemeinsam mit Alexander Kumptner selbst Gerichte zu, die sich aber auch leicht zu Hause nachkochen lassen.

"Schmatzo" wird im Auftrag des ORF von KidsTV nach einer Idee von Thomas C. Brezina und in Koproduktion mit dem ZDF produziert.

