FP-Gudenus zu Migranten-Studie der OECD: Gemeinderat Akkilic sollte besser Englisch lernen!

Migranten finanzieren keineswegs unser Sozialsystem, sie sind ganz klar ein Negativ-Geschäft

Wien (OTS/fpd) - Ob aus ideologischen Gründen oder aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse - Grün-Gemeinderat Senol Akkilic hat die jüngste OECD-Studie zum Thema Migranten völlig missinterpretiert. "Auf den Seiten 159 und 160 kann man in der in Englisch gehaltenen Expertise nachlesen, dass unter Berücksichtigung der Sozialkosten und Pensionen Migranten Österreich deutlich mehr kosten als sie bringen. Sie sind also ein Negativ-Geschäft, das von den arbeitenden Österreichern finanziert wird", klärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus den Abgeordneten, selbst mit Migrationshintergrund, auf. Sein Angebot an Akkilic: "Ich lasse ihm die entsprechenden Seiten gerne auch übersetzt zukommen. Das ermöglicht ihm dann, bei der Wahrheit zu bleiben." (Schluss)

